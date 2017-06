FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach teils deutlichen Verlusten zu Wochenbeginn ist es am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder aufwärts gegangen. Zu verdanken war dies insbesondere den Technologiewerten, die sich von ihren kräftigen Kursabschlägen am Montag erholten. So kletterte der TecDax um 1,28 Prozent auf 2275,56 Zähler nach oben, nachdem er am Vortag noch fast 3 Prozent eingebüßt.

Der Dax beendete den Handel mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 12 764,98 Punkte. Damit konnte er seinen rund einprozentigen Vortagesverlust aber noch nicht wieder wett machen. Der MDax , in dem Aktien mittelgroßer Unternehmen enthalten sind, rückte um 0,55 Prozent auf 25 287,24 Punkte vor./ck/he

