Hunderttausende neue Jobs, stabiles Wachstum, optimistische Mittelständler: Die Stimmung am deutschen Arbeitsmarkt ist gut. Doch der Aufschwung hilft vor allem den Hochqualifizierten - andere leiden.

Die Lage am deutschen Arbeitsmarkt ist so gut wie lange nicht mehr - allerdings profitieren davon nicht alle Arbeitnehmer in gleichem Maße. Das belegen mehrere Studien, die in den vergangenen Tagen erschienen sind. Laut einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) könnten in Deutschland bis zum Jahresende 500.000 neue Jobs entstehen. Das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) prognostiziert sogar bis zu 760.000 neue Stellen.

Vom Boom am Arbeitsmarkt profitieren aber vor allem die Hochqualifizierten, wie aus dem Beschäftigungsausblick 2017 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hervorgeht. Arbeitsplätze für Menschen mit mittlerer Qualifikation sind dagegen von der Automatisierung bedroht.

In Deutschland ist der Anteil der Arbeitsplätze für Menschen mit mittlerer Qualifikation demnach zwischen 1995 und 2015 um 8,1 Prozent gefallen, während der Anteil der Hochqualifizierten um 4,7 Prozent stieg. Im Vergleich zu anderen OECD-Ländern findet diese Entwicklung in Deutschland relativ langsam statt. In Österreich sank der Anteil der Jobs für Mittelqualifizierte im gleichen Zeitraum um 16,8 Prozent.

Der ...

