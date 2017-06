Bonn (ots) - An diesem Samstag gehen in Köln Muslime unter dem Motto "Nicht mit uns! Muslime und Freunde gegen Gewalt und Terror" auf die Straße. Ein Zeichen, auf das viele gewartet haben.



Das Misstrauen gegenüber Muslimen und dem Islam hat zugenommen. Denn kaum ein Monat vergeht ohne islamistischen Terroranschlag. Die Attentäter rechtfertigen ihre Gräueltaten mit dem Koran.



Wie sind die islamistischen Gewalttaten zu erklären? Hat der Islam ein Gewaltproblem? Wie kann das Misstrauen gegenüber friedlichen Muslimen abgebaut werden?



Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Wilfried Buchta, Islamwissenschaftler, Autor - Seyran Ates, Autorin, Rechtsanwältin - Prof. Christoph Markschies, Theologe HU Berlin



