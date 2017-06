Äthiopische Läufer waren sowohl bei den Damen als auch bei den Herren die großen Gewinner



Lanzhou, China (ots/PRNewswire) - Der 2017 Lanzhou International Marathon startete am 11. Juni um 07:30 Uhr im Gansu International Exhibition Center. Über 40.413 Läufer aus 32 Ländern und Regionen, darunter China, Kenia, Äthiopien und Frankreich nahmen an der Veranstaltung teil.



Der äthiopische Läufer Kelkile Gezahegn siegte bei den Herren in 2 Stunden, 11 Minuten und 54 Sekunden. Der Zweite war mit 2 Stunden, 12 Minuten und 6 Sekunden Fikadu Kebede, ebenfalls ein Äthiopier. Als nächster folgte der kenianische Läufer Ernest Kiprono Ngeno in 2 Stunden, 12 Minuten und 24 Sekunden.



Bei den Damen holten sich äthiopische Läuferinnen die drei ersten Plätze. Ashete Bekere gewann mit 2 Stunden, 32 Minuten und 3 Sekunden. Tigist Girma wurde mit nur 12 Sekunden dahinter Zweite, gefolgt von Abeba Gebremeskel mit 2 Stunden, 32 Minuten und 33 Sekunden.



Bei der diesjährigen Veranstaltung konnten die Teilnehmer unter drei verschiedenen Rennkategorien wählen, dem kompletten Marathon, dem Halbmarathon und einem Minirennen. Nach dem Start im Gansu International Exhibition Center, liefen die Läufer über die Yantan Yellow River Bridge, am Lanzhou Windmill Expo Garden vorbei, über die Zhongshan Bridge, an der Statue of Mother Yellow River, dem Lanzhou Lily Park, dem Wetland Park, dem Jinchengguan und anderen bekannten Wahrzeichen von Lanzhou vorbei und sie konnten den einzigartigen Charme der Huanghe River Custom Tourist Line genießen.



In diesem Jahr wurde das Design der Medaillen des Lanzhou International Marathon um einige der bekanntesten Wahrzeichen von Lanzhou erweitert, darunter die Zhongshan Iron Bridge, die Statue of Mother Yellow River, der Baita Mountain und der Huanghe River. Damit hatte jeder der Läufer nicht nur die Möglichkeit, das Rennen zu beenden, sondern sich auch die lokalen Gebräuche, die Geschichte und die Kultur der "Gold City" von Lanzhou zu vergegenwärtigen. Das Organisationskomitee hat aber auch die Latte hinsichtlich strengerer Anforderungen für Veranstalter und Wettbewerbsorganisationen höher gelegt, die an der Veranstaltung teilnahmen, um damit eine außerordentlich Veranstaltung für die Läufer und die Zuschauer sicherzustellen.



OTS: Department of Operations, the Organizing Committee of the Lanzhou International Marathon newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117433 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117433.rss2



Pressekontakt: Ma Renchao +86-133-3846-5270 353818903@qq.com