Mehr als 8.000 Shops getestet - Auszeichnung in Kategorie "Büro, Technik & Medien"



diedruckerei.de zählt zum dritten Mal in Folge zu den besten deutschsprachigen Onlineshops. Das bestätigt die Auszeichnung "Top Shop 2017", welche von der COMPUTER BILD, Deutschlands auflagenstärkster Computerzeitschrift, in Kooperation mit dem Statistik-Portal Statista verliehen wird. diedruckerei.de wurde als einzige Onlinedruckerei in der Kategorie "Büro, Technik & Medien" ausgezeichnet und konnte in den Kategorien Vertrauen, Qualität und Benutzerfreundlichkeit punkten.



Qualitätssiegel schaffen Vertrauen



Qualitätssiegel wie "Top Shop 2017" sind für E-Commerce-Unternehmen eine wichtige Geschäftsgrundlage. Denn sie schaffen Vertrauen in eine Serviceleistung, von deren Qualität sich vor allem Neukunden erst nach dem Kauf selbst überzeugen können. Dr. Michael Fries, CEO von diedruckerei.de, sieht die erneute Auszeichnung als Bestätigung: "Seit unserer letzten Auszeichnung im vergangenen Jahr haben wir über 100.000 neue Kunden hinzugewonnen. Das geht nicht ohne kontinuierlich besser zu werden. Um unsere neuen und bestehenden Kunden weiterhin zufriedenzustellen, haben wir zwischenzeitlich über 100 neue Produkte ins Sortiment aufgenommen. Zudem können nun unter anderem auch Broschüren im Blitzdruck bestellt werden, sie werden also noch am gleichen Werktag der Bestellung produziert."



Neue Funktion: Nachbestellen mit nur einem Klick



Mit dem "Erneut-bestellen-Button" hat diedruckerei.de das Einkaufen im Shop weiter vereinfacht. Mit der neuen Funktion können Kunden eine einmal getätigte Bestellung mit einem einzigen Klick wiederholen. Die Bestellungen können so auch von unterwegs aus erfolgen, da die Druckdaten nicht erneut hochgeladen werden müssen. Damit trägt die Onlinedruckerei dem Trend der zunehmenden Nutzung von mobilen Endgeräten Rechnung. "Es fanden sich gute Beispiele, wie man die Usability im Shop weiter optimieren kann. Sie spielte, ebenso wie das Thema Datensicherheit, eine sehr wichtige Rolle bei unseren Untersuchungen", sagt Dörte Johannsen, Analystin, verantwortlich für die Koordination des Tests. Getestet wurden außerdem die Abwicklung des Kaufs, die Liefer- und Zahlungsmöglichkeiten sowie die Kommunikation und der Service im Reklamationsfall. Insgesamt umfasste der Kriterienkatalog für die Top-Shop-Erhebung 115 Qualitätsmerkmale.



Aufwendige Detailuntersuchungen



Im Fokus der Tester standen insgesamt 8.000 deutsche Onlineshops. Das Siegel "Computer Bild TOP SHOP 2017" ist erneut für ein Jahr gültig. diedruckerei.de hat die Auszeichnung nach 2015 und 2016 nun zum dritten Mal in Folge erhalten.



Über diedruckerei.de



Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Unter dem Motto "Drucksachen einfach online bestellen" vertreibt das Unternehmen über 16 Webshops Druckprodukte an 600.000 Kunden in 30 Ländern Europas. International ist das Unternehmen unter dem Markennamen Onlineprinters bekannt, in Deutschland tritt es als diedruckerei.de auf. Das Produktsortiment umfasst 1.400 Drucksachen von Visitenkarten, Briefpapier und Flyern über Kataloge und Broschüren bis hin zu großformatigen Werbesystemen. Das Erfolgsrezept der Produktion individueller Drucksachen im Sinne der Industrie 4.0 basiert auf drei Säulen: dem Online-Vertrieb, einer vollintegrierten Produktion von Bestellung bis Versand und dem Sammeldruck. In Letzterem werden auf sogenannten Sammelformen mehrere Druckaufträge gemeinsam produziert, was Kosten minimiert und die Umwelt schont. Kunden stehen Optionen wie Blitzdruck (Produktion am selben Werktag), Overnight-Lieferung, klimaneutrale Produktion und freie Formateingabe bei ausgewählten Produkten zur Verfügung. Die Onlineprinters GmbH beschäftigt 650 Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde von den Publikationen DIE WELT, COMPUTER BILD, FOCUS und Handelsblatt für seinen deutschen Onlineshop ausgezeichnet.



Videobeitrag "Blick hinter die Kulissen von diedruckerei.de" https://www.youtube.com/watch?v=_ei-AfMNHyU



