Seit dem desaströsen Wahlergebnis der vergangenen Woche kämpft die britische Premierministerin um ihren Posten. Mit Hilfe der nordirischen DUP wollte sie die Mehrheit im Parlament erreichen - doch die lässt sie zappeln.

Am Dienstag, kurz nach 14.20 Uhr trat Theresa May aus der schwarzlackierten Tür des Regierungssitzes in der Hausnummer 10 der Downing Street. Wortlos, ohne Antwort auf die Fragen der wartenden Journalisten, ging die britische Regierungschefin zu ihrem Fahrzeug, das bereits mit laufendem Motor vor der Tür stand und fuhr davon. May muss weiter um die Macht kämpfen. Denn auch an diesem Dienstag fand die britische Premierministerin keine Lösung für ihr dringendstes Problem.

Nach dem desaströsen Abschneiden in der Parlamentswahl braucht die Tory-Politikerin Unterstützung, um weiter regieren zu können. Auf der Suche nach einem Partner wurde May nur in Nordirland fündig - bei der Demokratisch Unionistischen Partei (DUP). Diese hatte bei den Wahlen zehn Sitze erzielt. Zählt man diese zu den 318 der Konservativen Partei, käme May auf eine knappe Mehrheit im britischen Parlament.

Doch die DUP-Chefin Arlene Foster lässt May offenbar zappeln. Nach gerade einmal einer Stunde gingen die beiden Frauen wieder getrennte Wege. Die Verhandlungen über eine Zusammenarbeit - nicht unbedingt eine Koalition, möglich wäre auch ein formloses Bündnis - wurden vertagt. Ohne Ergebnis. Wann die Gespräche fortgesetzt werden, ist nicht bekannt.

Auf Twitter erklärte DUP-Chefin Foster, die Verhandlungen verliefen gut. "Wir hoffen, dass wir die Arbeit bald erfolgreich abschließen können." Britische Medien berichten, dass zwischen der Konservativen und der DUP keine Fragen mehr offen seien. Um welche Punkte verhandelt wurde, ist nicht öffentlich. Doch bereits die Tatsache, dass sich die ehrgeizige DUP-Chefin Foster ihrer Bedeutung für die Regierungspolitik bewusst ist und entsprechende Forderungen stellen dürfte, sorgt bei einigen Briten für ein mulmiges Gefühl.

Die Kritik daran, dass ...

