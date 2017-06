New York / London - Die Ölpreise haben am Dienstag im Nachmittagshandel ins Minus gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am späten Nachmittag 47,99 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 35 Cent auf 45,72 Dollar.

Experten verweisen auf die im Mai um 336'100 Barrel pro Tag gestiegene Rohölförderung der Organisation Erdöl exportierender ...

