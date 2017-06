ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einer Erholung hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Dienstag gezeigt. Der jüngste Verkaufsdruck sei erst einmal ausgelaufen, sagte ein Marktteilnehmer. Als Anzeichen dafür, dass ein langfristiger Boden gefunden worden sei, dürfe dies aber nicht gesehen werden. Allerdings herrschte im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank auch eine erhöhte Zurückhaltung. Eine weitere Anhebung des Zinsniveaus gilt als ausgemachte Sache, doch könnten die Begleitkommentare Überraschungspotenzial bergen, so ein Beobachter.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.867 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten gab es 19 Kursgewinner, eine Aktie schloss unverändert. Umgesetzt wurden 44,84 (zuvor: 41,65) Millionen Aktien.

Wie die Abgaben der vergangenen Handelstage zogen sich nun auch die Kursgewinne quer durch alle Branchen. Tagesgewinner waren die Aktien von Julius Bär mit einem Plus von 2,7 Prozent. Die Papiere von ABB legten um 0,8 Prozent zu, Adecco gewannen 1,4 Prozent, Novartis schlossen 0,9 Prozent höher und Richemont legten um 1,5 Prozent zu.

Die Aktien von Roche gewannen 0,4 Prozent auf 250,70 Franken und blieben damit etwas hinter der Entwicklung des Gesamtmarktes zurück. Barclays hat die Erwartungen an den Umsatz des Roche-Brustkrebsmedikaments Perjeta deutlich gesenkt. Die Analysten rechnen jetzt nur noch mit 4,7 Milliarden Franken Umsatz pro Jahr, zuvor waren sie von 7,5 Milliarden Franken ausgegangen. Gleichwohl traut Barclays Roche im Zeitraum bis 2020 ein jährliches Wachstum von 5 Prozent zu. Das Kursziel wurde auf 305 von 320 Franken nach unten genommen.

June 13, 2017 11:40 ET (15:40 GMT)

