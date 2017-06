Unterföhring (ots) -



Die Geschichte um Ragnar und seine starken Männer geht weiter. "Tudors"-Macher Michael Hirst hat noch ein paar schöne Reiseziele für sie übrig: In Staffel drei wird nichts weniger als die sagenhafte Franken-Metropole Paris von den Wikingern heimgesucht. Allerdings ist es für Ragnar alles andere als ein Spaziergang - zumal auch die internen Streitigkeiten zwischen ihm und seinem Bruder Rollo wieder einmal zu einem fatalen Bruch führen könnten ... ProSieben MAXX zeigt zehn Folgen der dritten Staffel von "Vikings" ab Mittwoch, 21. Juni 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



Inhalt: Ragnar (Travis Fimmel) ist zwar mittlerweile König in Kattegat, aber auf der Suche nach fruchtbarem Land zieht es ihn gemeinsam mit Lagertha (Katheryn Winnick) zurück nach Britannien. In Wessex stellt König Ecbert (Linus Roache) allerdings die Bedingung, dass die Nordmänner für ihn um das benachbarte Mercia kämpfen müssen, um das versprochene Land zu erhalten. Während Lagertha mit Ecbert die neuen Ländereien zur Gründung einer Siedlung in Augenschein nimmt, zieht Ragnar also in die Schlacht. Die Wikinger siegen. Doch der schlaue Ecbert verfolgt insgeheim weitere Pläne. Nicht nur, dass er ein Auge auf Lagertha geworfen hat - er versucht auch Ragnars Freund Athelstan (George Blagden) an sich zu binden. Als sich Ragnar mit Paris sein nächstes Ziel für einen Raubzug sucht, könnte er sich zum ersten Mal ernsthaft übernommen haben ...



"Vikings" (OT: "Vikings") Zehn Folgen der dritten Staffel Ab Mittwoch, 21. Juni 2017, um 20:15 Uhr In Doppelfolgen Zum ersten Mal im Free-TV CDN / IRL 2015 Genre: Drama/Action/Historie



