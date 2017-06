FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Händler nannten vor allem die bessere Börsenstimmung als Grund, warum sicherere Anlagen weniger gefragt waren. Der für den deutschen Markt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum frühen Abend auf 164,91 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwa 0,02 Prozentpunkte höher bei 0,26 Prozent.

Konjunkturdaten hatten am Dienstag wesentlich geringeren Einfluss auf den Rentenmarkt als die Stimmung an den Aktienbörsen. Dennoch nahmen Analysten zur Kenntnis, dass sich die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Juni eingetrübt hatten. Die Lagebewertung war dagegen besser ausgefallen als im Vormonat. Bankanalysten sahen zumeist keine nennenswerte Gefahr für die robuste deutsche Konjunktur.

In den USA waren die Erzeugerpreise im Mai etwas schwächer als im April stiegen. Allerdings hatten Experten einen noch schwächeren Preisdruck erwartet. Da die Kernrate zugelegt habe, dürfte sich die Fed in ihrem Vorhaben bestätigt sehen, das Leitzinsband erneut zu erhöhen, schrieb Ulrich Wortberg, Experte bei der Landesbank Helaba. Die Fed wird am Mittwoch ihre nächste Zinsentscheidung treffen./tos/jsl/he

ISIN DE0009652644

