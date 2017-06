Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag schon wieder aufwärts. Der DAX gewann 0,6 Prozent auf 12.765 Punkte. "Am Markt sind Schnäppchenjäger unterwegs", sagte Konstantin Oldenburger, Analyst von CMC Markets. Sie kauften vor allem Technologiewerte, nachdem diese zum Wochenauftakt stark unter einem Rückschlag der Branche in den USA gelitten hatten. Nun erholte sich der TecDAX um 1,3 Prozent. Im DAX gewannen Infineon und SAP jeweils gut ein Prozent.

"Die Angst, die Highflyer der vergangenen Monate könnten eine Korrektur der heiß gelaufenen Börsen einleiten, ist scheinbar schon wieder verschwunden", so Oldenburger. Die Investoren glaubten erst einmal nicht an eine längere Durststrecke.

Skeptiker hielten den zuversichtlichen Einschätzungen Indizien für einen weiteren Rückgang der US-Technologiewerte entgegen. So sei auch die Erwartung steigender Zinsen einer der Auslöser für den Ausverkauf bei den US-Technologiewerten. Und bei der US-Notenbank gilt eine Zinserhöhung am Mittwoch als fest eingeplant, bereits die vierte im laufenden Zyklus.

Lufthansa weiter im Steilflug

Einer der stärksten Gewinner am Dienstag waren Bet-at-Home, die 7,3 Prozent zulegten, am Vortag aber 11,6 Prozent eingebrochen waren. Für Hypoport ging es um 5 Prozent aufwärts. Im TecDAX schossen Aixtron um gut 4 Prozent und Dialog Semiconductor um knapp 5 Prozent nach oben.

Stark im Markt lagen aber auch Lufthansa, die ihren Aufschwung vom Wochenauftakt mit einem weiteren Plus von 3 Prozent ausbauten. Getrieben wurde der Kurs von den jüngsten starken Verkehrszahlen des Unternehmens, aber auch von einer Kaufempfehlung durch die Credit Suisse.

Daneben machten Analysten die Kurse. Eine Kaufempfehlung der Analysten des Bankhauses Metzler trieb Salzgitter um 5,1 Prozent nach oben. Leoni gewannen dank eines erhöhten Kursziels durch Berenberg 4,6 Prozent. Und Bertrandt zogen um 6,5 Prozent an auf 87,75 Euro, nachdem Warburg die Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro auf die Kaufliste genommen hat.

Bayer mit Gerichtserfolg in den USA

Positiv für Bayer werteten Händler einen erneuten Gerichtserfolg in den USA wegen Xarelto. Bayer habe zusammen mit dem Vertriebspartner Johnson & Johnson einen zweiten Sieg erringen können. Das US-Gericht sah keinen Zusammenhang zwischen dem Blutverdünner und dem Tod einer Patientin. "Auch wenn es noch etliche tausend US-Klagen gibt, ist das positiv, da sich das US-Recht auf Präzedenzfälle stützt", sagte ein Analyst. Jedes positive Urteil könne daher als Vorlage für die nächste Verhandlung dienen. Bayer stiegen um 1,2 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 76,8 (Vortag: 96,9) Millionen Aktien im Wert von rund 2,91 (Vortag: 3,62) Milliarden Euro. Es gab 24 Kursgewinner und 6 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.764,98 +0,59% +11,18% DAX-Future 12.770,50 +0,52% +11,58% XDAX 12.771,64 +0,52% +11,57% MDAX 25.287,24 +0,55% +13,96% TecDAX 2.275,56 +1,28% +25,60% SDAX 11.129,62 +0,80% +16,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,90 -22 ===

