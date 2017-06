Giessen (ots) -



Wenn 70.000 Mitarbeiter von Firmen aus ganz Deutschland für den guten Zweck laufen, darf Pascoe Naturmedizin nicht fehlen. In diesem Jahr bietet das Traditionsunternehmen den teilnehmenden Läuferinnen und Läufern der J.P. Morgan Corporate Challenge einen ganz besonderen Service: eine Produktprobe der "Basentabs pH-balance Pascoe" wird in jedem Finisher-Beutel zu finden sein. So haben die Läufer die Möglichkeit, das Produkt kostenlos zu testen und ihren Körper mit wichtigen Mineralien wie Zink, Magnesium und Calcium zu versorgen.



Gut in Form mit ausgeglichenem Säure-Basen-Haushalt



Der Säure-Basen-Haushalt spielt auch bei sportlicher Betätigung eine wichtige Rolle und sollte Beachtung finden: Ist der Muskel überlastet, produziert er in großer Menge Milchsäure (Laktat) und auch kleinere Verletzungen des Muskelgewebes sind nicht selten. Dies kann sich unangenehm in Form von Krämpfen oder als Muskelkater bemerkbar machen. Zink in den "Basentabs pH-balance Pascoe" ist wichtig für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt und die basischen Mineralien für die Muskelfunktion.



Um einen Hinweis auf den eigenen Säure-Basen-Haushalt zu erhalten kann man den pH-Wert des Urins ganz einfach mit den 21 Selbstteststreifen messen, die jede Packung "Basentabs pH-balance Pascoe" enthält. Weitere Informationen finden Sie unter www.basentabs.de.



Basentabs pH-balance Pascoe® Nahrungsergänzungsmittel



Mit Zink zur Unterstützung des Säure-Basen-Haushalts Verzehrempfehlung: 3-mal täglich 2-3 Tabletten zu oder nach den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit unzerkaut schlucken. Hinweise: Für Schwangere und Stillende geeignet. Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. Frei von Lactose, Gluten und Zucker, Aromen, Farb- und Konservierungsstoffen. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten. Das Produkt soll nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden.



Pascoe Vital GmbH, D-35383 Giessen, info@pascoe.de.



