13.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: OMV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) OMV hat den Verkauf von OMV Petrol Ofisi abgeschlossen Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, hat heute den Verkauf ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft OMV Petrol Ofisi an VIP Turkey Enerji AS, eine Tochtergesellschaft von Vitol Investment Partnership Ltd., nach Erfüllung der vereinbarten Bedingungen einschließlich der Behördengenehmigungen, abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 3. März 2017 unterzeichnet. Der Transaktionswert beträgt EUR 1,368 Mrd. Darin...

Den vollständigen Artikel lesen ...