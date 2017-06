London (ots/PRNewswire) -



Mit der wachsenden Anzahl an Onlinenutzern wird die Globalisierung der Benutzeroberfläche von Apps unabdingbar. Cinkciarz (https://cinkciarz.pl/eng) hat dies erkannt und kommt dieser Anforderung durch seine neue App in 35 Sprachen nach: was sie nicht nur zu der in die meisten Sprachen übersetzen Finanz-App weltweit macht, sondern auch zur universellsten App in der Geschichte des Geldumtauschs.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg )



Cinkciarz ist bestrebt, mehr Nutzer zu erreichen und erweitert daher von 3 Sprachen (715 Millionen potenzielle Nutzer) auf 35 Sprachen (über 3 Milliarden potenzielle Nutzer). "Sprachbarrieren zu überwinden und unsere internationale Nutzerbasis anzusprechen, ist eines der wichtigsten Ziele in unserem Unternehmen. Wir glauben, dass es hier keine bessere Lösung gibt, als unseren Service in diesen 35 Sprachen anzubieten; zuerst mit unserer Anwendung und bald mit unserem Benutzerportal", erklärt Kamil Sahaj, CMO bei Cinkciarz. Die App ist derzeit für Android- und iOS-Nutzer und bald auch für die Universelle Windows-Plattform von Microsoft verfügbar.



Mit der neu lokalisierten App kommt Cinkciarz auch gleich der steigenden Nachfrage nach von rechts nach links geschriebenen Sprachen nach. Derzeit werden in 22 Ländern linksläufige Sprachen verwendet, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Katar. Die App ist für diese Gesellschaften sowie weitere jetzt barrierefrei.



Die Errungenschaften der Cinkciarz-Gruppe wurden durch maßgebende Marketingstrategien zusammen mit einer mutigen und visionären Führung umgesetzt. Es ist diese Art des Managements, die die Ambitionen des Unternehmens auf eine globale Ebene hebt. Die Gruppe ist sich der Wichtigkeit von wirtschaftlicher Kompetenz von Weltklasse bewusst, was sich in den stetigen Auszeichnungen für die Analysten der Gruppe durch den wirtschaftlichen Vorreiter Bloomberg für exakte Wechselkurse zeigt. Mit dem Können, der Erfahrung und dem Scharfsinn der Gruppe ist sie bereit und auch in der Lage für den Sprung zu weltweitem Erfolg.



Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Sprachen (Polnisch, Englisch und Russisch) wurden die folgenden Sprachen ergänzt: Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Katalanisch, Deutsch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Tschechisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Vietnamesisch, Arabisch, Thailändisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Indonesisch und Malaiisch.



Cinkciarz ermöglicht seinen Kunden den Umtausch von Fremdwährungen mit modernster Technologie gepaart mit sehr günstigen Umrechnungskursen und Transfergebühren. Die Dienstleitungen von Cinkciarz werden von Privatpersonen wie auch Unternehmen in Anspruch genommen. Transaktionen sind mit Online-Transfers jederzeit möglich.



OTS: Cinkciarz.pl newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119356 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119356.rss2



Pressekontakt: Kalina Stawiarz Marketing & PR-Managerin k.stawiarz@cinkciarz.pl +48-726-666-644.