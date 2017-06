Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten konnten sich die Kurse am Dienstag schon wieder erholen. Der DAX stieg um 0,6 Prozent auf 12.765 Punkte. Im Tageshoch von 12.790 Punkte hatte er sich schon wieder der 12.800er Marke angenähert. "Europäische Aktien bleiben vergleichsweise attraktiv", sagte ein Händler. Die Bewertung sei deutlich günstiger als in den USA, wo die hohe Bewertung als einer der Gründe für den jüngsten Rückschlag bei den Technologie-Aktien genannt wurde.

Der Euro-Stoxx-50 zog um 0,4 Prozent an. Der größte Gewinner unter den Länderindizes war der ATHEX-20 in Athen. Er stieg um 1,7 Prozent, angeführt von den Bank-Aktien. Mit dem Plus lag er nur noch knapp unter dem Mehrjahres-Hoch vom 11. Mai. Händler verwiesen darauf, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für den Donnerstag eine Einigung über neue Hilfsprogramme erwartet.

"Zentral bleibt die Frage, ob der Abverkauf an der US-Technologie-Börse Nasdaq schon wieder beendet ist oder nur eine Pause einlegt", sagte ein Händler. Darüber gehen die Meinungen stark auseinander. "Ein erster Einbruch wird häufig gekauft", sagte ein Markteilnehmer. Die Markttechnik deute jedoch auf weitere Schwäche in den kommenden Tagen hin. In der Folge könnte der S&P-500 die starke Unterstützung bei 2.400 Punkten testen. Dem werde sich dann auch Europa nicht ganz entziehen können.

Lufthansa weiter im Steilflug

Die Verlierer vom Wochenauftakt und damit die Technologiewerte standen auf der Gewinnerseite weit oben. Der Stoxx-Index der Tech-Werte stieg um 1,1 Prozent, der TecDAX legte um 1,3 Prozent zu. Einer der stärksten Gewinner am Dienstag waren Bet-at-Home, die 7,3 Prozent zulegten, am Vortag aber über 11 Prozent eingebrochen waren. Hypoport gewannen 5 Prozent. Im TecDAX schossen Aixtron um gut 4 Prozent und Dialog Semiconductor um 5 Prozent nach oben. Im DAX legten Infineon um 1,2 Prozent zu.

Stark im Markt lagen aber auch Lufthansa, die ihren Aufschwung vom Wochenauftakt mit einem weiteren Plus von 3 Prozent ausbauten. Getrieben wurde der Kurs von den jüngsten starken Verkehrszahlen des Unternehmens, aber auch von einer Kaufempfehlung durch die Credit Suisse. Der Index der Freizeit- und Reiseaktien hatte so auch unter den Branchenindizes im Stoxx die Nase vorn, er gewann 1,5 Prozent. Der Index der Finanzdienstleister legte ähnlich stark zu. Hier zogen Deutsche Börse um 1,8 Prozent an.

Daneben machten Analysten die Kurse. Eine Kaufempfehlung der Analysten des Bankhauses Metzler trieb Salzgitter um 5,1 Prozent nach oben. Leoni gewannen dank eines erhöhten Kursziels durch Berenberg 4,6 Prozent. Und Bertrandt zogen um 6,5 Prozent an auf 87,75 Euro, nachdem Warburg die Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro auf die Kaufliste genommen hat.

Bayer mit Gerichtserfolg in den USA

Positiv für Bayer werteten Händler einen erneuten Gerichtserfolg in den USA wegen Xarelto. Bayer habe zusammen mit dem Vertriebspartner Johnson & Johnson einen zweiten Sieg erringen können. Das US-Gericht sah keinen Zusammenhang zwischen dem Blutverdünner und dem Tod einer Patientin. "Auch wenn es noch etliche tausend US-Klagen gibt, ist das positiv, da sich das US-Recht auf Präzedenzfälle stützt", sagte ein Analyst. Jedes positive Urteil könne daher als Vorlage für die nächste Verhandlung dienen. Bayer stiegen um 1,2 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.557,87 +13,92 +0,4% +8,1% Stoxx-50 3.192,14 +10,21 +0,3% +6,0% Stoxx-600 388,75 +2,13 +0,6% +7,6% XETRA-DAX 12.764,98 +74,54 +0,6% +11,2% FTSE-100 London 7.500,44 -11,43 -0,2% +5,0% CAC-40 Paris 5.261,74 +21,15 +0,4% +8,2% AEX Amsterdam 523,39 +1,51 +0,3% +8,3% ATHEX-20 Athen 2.114,67 +35,15 +1,7% +21,5% BEL-20 Bruessel 3.910,86 +11,37 +0,3% +8,4% BUX Budapest 35.588,70 +254,22 +0,7% +11,2% OMXH-25 Helsinki 4.079,09 +43,24 +1,1% +10,8% ISE NAT. 30 Istanbul 121.968,77 -284,02 -0,2% +27,7% OMXC-20 Kopenhagen 1.012,54 +10,23 +1,0% +14,6% PSI 20 Lissabon 5.258,00 +45,85 +0,9% +13,4% IBEX-35 Madrid 10.882,10 +39,70 +0,4% +16,4% FTSE-MIB Mailand 21.088,78 +178,55 +0,9% +9,6% RTS Moskau 1.030,99 -10,50 -1,0% -10,5% OBX Oslo 638,04 -2,73 -0,4% +3,3% PX-GLOB Prag 1.314,36 -5,37 -0,4% +9,7% OMXS-30 Stockholm 1.648,61 +9,81 +0,6% +8,7% WIG-20 Warschau 2.302,41 +7,40 +0,3% +18,2% ATX Wien 3.173,80 +5,24 +0,2% +21,2% SMI Zuerich 8.867,07 +59,22 +0,7% +7,9% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:02 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1192 -0,01% 1,1193 1,1202 +6,4% EUR/JPY 123,27 +0,10% 123,14 123,05 +0,3% EUR/CHF 1,0850 +0,00% 1,0849 1,0853 +1,3% EUR/GBP 0,8785 -22,30% 1,1307 1,1311 +3,1% USD/JPY 110,13 +0,10% 110,02 109,85 -5,8% GBP/USD 1,2739 +0,65% 1,2657 1,2676 +3,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,35 46,08 +0,6% 0,27 -18,3% Brent/ICE 48,60 48,29 +0,6% 0,31 -17,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,83 1.264,98 -0,2% -2,15 +9,7% Silber (Spot) 16,81 16,82 -0,1% -0,01 +5,5% Platin (Spot) 924,15 942,50 -1,9% -18,35 +2,3% Kupfer-Future 2,59 2,62 -0,8% -0,02 +3,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.