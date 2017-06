Internationale Fondsmanager sorgen sich wie nie zuvor um teure Aktien und schichten in Liquidität um. Das ergibt eine Umfrage unter Großanlegern. Dabei gaben die Manager auch Auskunft, ob sie Anzeichen für einen Crash sehen.

In der Höhe wird die Luft dünn. Diese Bergsteiger-Binsenweisheit bereitet offenbar Profi-Investoren rund um den Globus Sorgen, wenn sie auf den Aktienmarkt schauen. So sehr, dass sie nun Dividendentitel verkaufen und dafür mehr Kapital auf Konten parken. Das ergibt die wichtigste monatliche Umfrage unter internationalen Fondsmanagern der US-Bank Bank of America Merrill Lynch (BoFA). Befragt wurden in der vergangenen Woche - also kurz vor dem Mini-Beben bei Technologieaktien - insgesamt 210 Fondslenker, die insgesamt knapp 600 Milliarden Dollar Vermögen managen.

Der Markt wirke sehr verletzlich mit Blick auf eine mögliche Gewinnschwäche bei Unternehmen, interpretiert Michael Hartnett, BoFA-Chef-Anlagestratege, das Ergebnis der Umfrage. So hält eine so große Mehrheit wie nie zuvor in der Umfrage ...

