Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.557,87 +0,39% +8,12% Stoxx50 3.192,14 +0,32% +6,03% DAX 12.764,98 +0,59% +11,18% FTSE 7.500,44 -0,15% +5,01% CAC 5.261,74 +0,40% +8,21% DJIA 21.311,81 +0,36% +7,84% S&P-500 2.436,83 +0,31% +8,84% Nasdaq-Comp. 6.212,88 +0,61% +15,41% Nasdaq-100 5.743,09 +0,61% +18,08% Nikkei-225 19.898,75 -0,05% +4,10% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,91 -21

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,26 46,08 +0,4% 0,18 -18,5% Brent/ICE 48,65 48,29 +0,7% 0,36 -17,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,12 1.264,98 -0,1% -1,86 +9,7% Silber (Spot) 16,81 16,82 -0,1% -0,02 +5,5% Platin (Spot) 925,80 942,50 -1,8% -16,70 +2,5% Kupfer-Future 2,59 2,62 -0,8% -0,02 +3,0%

FINANZMARKT USA

Nach zuletzt zwei Handelstagen mit teils heftigen Abgaben kommt es am Dienstag an der Wall Street zu einer Erholungsbewegung. Vor allem zum Wochenausklang hatte es einen Absturz des Sektors gegeben, da Goldman Sachs in einer Studie wegen der hohen Bewertungen gewarnt hatte und auch andere Analysehäuser mit kritischen Aussagen aufgefallen waren. Die Erholung treibt auch den Gesamtmarkt an und schob den Dow-Jones-Index zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch bei 21.318 Punkten. Die Apple-Aktie stand bei dem Ausverkauf im Zentrum des Geschehens, nun macht sie 0,3 Prozent gut. Mit Kursverlusten reagiert die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co auf die Nachricht, dass sich eine Medikamentenstudie verzögern wird. Die Aktie verliert 1,5 Prozent. Stärker unter Druck stehen Science Applications International. Das Rüstungsunternehmen hat mit seinem Umsatz und den Margen im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen des Marktes verfehlt. Die Aktie bricht um 10,1 Prozent ein. Der Kurs der Kinokette Imax legt dagegen um 5,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen Kostensenkungen angekündigt hat.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten konnten sich die Kurse schon wieder erholen. "Europäische Aktien bleiben vergleichsweise attraktiv", sagte ein Händler. Die Bewertung sei deutlich günstiger als in den USA, wo die hohe Bewertung als einer der Gründe für den jüngsten Rückschlag bei den Technologie-Aktien genannt wurde. Der größte Gewinner unter den Länderindizes war der ATHEX-20 in Athen. Er stieg um 1,7 Prozent, angeführt von den Bank-Aktien. Händler verwiesen darauf, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für den Donnerstag eine Einigung über neue Hilfsprogramme erwartet. Die Verlierer vom Wochenauftakt und damit die Technologiewerte standen auf der Gewinnerseite weit oben. Der Stoxx-Index der Tech-Werte stieg um 1,1 Prozent, der TecDAX legte um 1,3 Prozent zu. Einer der stärksten Gewinner am Dienstag waren Bet-at-Home, die 7,3 Prozent zulegten, am Vortag aber über 11 Prozent eingebrochen waren. Hypoport gewannen 5 Prozent. Im TecDAX schossen Aixtron um gut 4 Prozent und Dialog Semiconductor um 5 Prozent nach oben. Im DAX legten Infineon um 1,2 Prozent zu.'Stark im Markt lagen aber auch Lufthansa, die ihren Aufschwung vom Wochenauftakt mit einem weiteren Plus von 3 Prozent ausbauten. Getrieben wurde der Kurs von den jüngsten starken Verkehrszahlen des Unternehmens,. Der Index der Freizeit- und Reiseaktien hatte so auch unter den Branchenindizes im Stoxx die Nase vorn, er gewann 1,5 Prozent. Der Index der Finanzdienstleister legte ähnlich stark zu. Hier zogen Deutsche Börse um 1,8 Prozent an. Daneben machten Analysten die Kurse. Eine Kaufempfehlung der Analysten des Bankhauses Metzler trieb Salzgitter um 5,1 Prozent nach oben. Leoni gewannen dank eines erhöhten Kursziels durch Berenberg 4,6 Prozent. Und Bertrandt zogen um 6,5 Prozent an auf 87,75 Euro, nachdem Warburg die Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Positiv für Bayer werteten Händler einen erneuten Gerichtserfolg in den USA wegen Xarelto. Bayer habe zusammen mit dem Vertriebspartner Johnson & Johnson einen zweiten Sieg erringen können. Bayer stiegen um 1,2 Prozent.

DEVISEN

KAPSC Devisen-Tabelle einfügen

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Mehrzahl der ostasiatischen Börsen hat sich von den Vortagesverlusten erholt. Wie schon am Montag in den USA zu beobachten war, ließ auch in Asien der Verkaufsdruck im Technologiesektor nach. Getragen wurde die Erholung der Märkte jedoch von Aktien der "old economy". Insgesamt neigten die Anleger vor den Sitzungen von US-Notenbank und Bank of Japan in dieser Woche zur Zurückhaltung. Zu den wenigen Ausnahmen in dem überwiegend positiven Umfeld gehörte der Tokioter Aktienmarkt, wo die Aufwertung der japanischen Landeswährung Yen auf den Kursen lastete. Für den südkoreanischen Kospi ging es dagegen um 0,7 Prozent nach oben. Hier stützten unter anderem Kursgewinne von 1,2 Prozent bei Hyundai Motor und ein Anstieg um 7,7 Prozent der Aktie von LG Display. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics schloss kaum verändert. An der Börse in Sydney stiegen die Kurse im Schnitt um 1,7 Prozent. Verantwortlich für das Plus waren maßgeblich die Aktien der großen australischen Banken. In Hongkong verhalf die Erholung des Schwergewichts Tencent dem breiten Markt ins Plus. Auch in Taiwan machten die Kurse nach dem Rücksetzer vom Montag etwas Boden gut und schlossen im Schnitt 0,2 Prozent höher. Technologiewerte und die Aktien taiwanischer Apple-Zulieferer schwächelten jedoch erneut. Hon Hai Precision schlossen unverändert, während Catcher 1,3 Prozent einbüßten. Aktien des Energiesektors erholten sich im Gefolge der Ölpreise. In Hongkong gewannen CNOOC 0,8 Prozent. Die Aktien der japanischen Ölkonzerne Inpex und Japan Petroleum stiegen um 1,7 und 1,2 Prozent. In Sydney ging es für Oil Search um 1,3 Prozent und für Origin Energy um 3 Prozent nach oben. Unter den Einzelwerten gaben Fujifilm in Tokio um 0,9 Prozent nach. Das Unternehmen hatte einen überraschend großen Verlust ausgewiesen. Sony sanken um 0,7 Prozent. Die Pressekonferenz des Unternehmens zur Playstation schien die Anleger nicht überzeugt zu haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Verbraucherschützer verklagen Allianz

Verwaltungsgericht Kassel erschwert Sonntagsarbeit für Amazon

Das Verwaltungsgericht Kassel hat den Logistikzentren des Online-Riesen Amazon die Arbeit an Sonn- und Feiertagen erschwert. Der Konzern muss konkret nachweisen, welche erheblichen Schäden andernfalls drohen und warum dies nicht vermeidbar ist, wie das Verwaltungsgericht in einem am Dienstag bekanntgegebenen Urteil entschied. Auf Klage der Gewerkschaft Verdi stellte es fest, dass die Genehmigungen für zwei Adventssonntage 2014 rechtswidrig waren. (Az: 3 K 2203/14.KS)

Wegen irreführender Werbung für eine Rentenversicherung hat die Verbraucherzentrale Hamburg eine Unterlassungsklage gegen den Versicherer Allianz eingereicht. "Das vermeintliche Wunderprodukt Index Select ist eine Mogelpackung", erklärte die Verbraucherzentrale. Anders als herkömmliche Rentenversicherungen mit fester Verzinsung orientiert sich das Produkt - zumindest teilweise - an der Wertentwicklung des Aktienindexes EuroStoxx 50. Die Allianz widerspricht den Vorwürfen. Die Information zum Vorsorgekonzept Index Select auf der Allianz-Website sei verständlich und übersichtlich gestaltet, es seien keine irreführenden Aussagen enthalten.

Air-Berlin-Kunden verlangen Schadenersatz in Millionenhöhe

Auf die hoch verschuldete Fluggesellschaft Air Berlin kommen wegen ausgefallener oder verspäteter Flüge Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe zu. Seit Jahresanfang haben bereits tausende Kunden Internetportale wie Flightright eingeschaltet, die für sie Ausgleich für Verspätungen oder Stornierungen eintreiben sollen, wie Der Tagesspiegel schreibt.

Sky Deutschland sichert sich UEFA Champions League

Der Medienkonzern Sky Deutschland hat sich die Übertragungsrechte für die UEFA Champions League in Deutschland und Österreich gesichert. Sky Deutschland werde den Wettbewerb des Europäischen Fußballverbandes UEFA in den Saisons 2018/19 und 2020/21 über Satellit, Kabel, IPTV, das Internet und mobile Plattformen übertragen, teilte der britische Mutterkonzern Sky plc mit. Außerdem werde Sky eine Sublizenz zur Ausstrahlung an den Streamingdienst DAZN weitergeben.

Symrise platziert Wandelschuldpapiere mit Kupon von 0,2375%

Der Duftstoffkonzern Symrise stattet die am Morgen angekündigte Wandelschuldverschreibung mit einem Zinskupon von 0,2375 Prozent aus. Der anfängliche Wandlungspreis wurde mit 91,8595 Euro festgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Dies entspreche einer Wandlungsprämie von 45 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Symrise-Aktie während des Bookbuilding-Verfahrens.

Biotechfirma Centogene erhält bei Finanzierungsrunde 25 Millionen Euro

Die Rostocker Biotechfirma Centogene hat von einem internationalen Investorenkonsortium 25 Millionen Euro erhalten. Das Konsortium wird von TVM Capital Life Science angeführt. Zudem engagieren sich DPE Deutsche Private Equity, Careventures und CIC Capital.

Ratingagentur Scope bewertet Uniper mit BBB+

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 13, 2017 12:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.