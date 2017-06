Gesponserte Weiterbildungsveranstaltung und Produktvorführung auf der EUROMEDLAB-Konferenz der IFCC in Athen für Laborfachleute



Athen, Griechenland (ots/PRNewswire) - Ortho Clinical Diagnostics (Ortho), einer der weltweit führenden Anbieter in der In-vitro-Diagnostik, gab heute bekannt, dass es die Präsentationen von drei Autoren sowie fünf Poster-Präsentationen auf der EUROMEDLAB in Athen, der jährlichen Konferenz der International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (Internationale Vereinigung für klinische Chemie und Labormedizin) sponsert. Zu den behandelten Themen gehören etwa Marker für akute Nierenschädigungen ebenso wie das Labormanagement, Infektionen und endokrine Probleme. Die Konferenz findet vom 11.-15. Juni in Athen, Griechenland, statt.



"Wir bei Ortho Clinical Diagnostics setzen uns dafür ein, unsere Laborkunden bei der Früherkennung von ernsthaften Gesundheitsbedingungen, wie Infektionen, endokrine Probleme und akuten Nierenschädigung so früh wie möglich zu unterstützen", sagte Frederic Vanderhaegen, Vice President und Leiter der EMEA-Region von Ortho. "Im Fall von akuten Nierenschädigungen arbeiten wir gerade daran, einen Paradigmenwechsel, weg von der Behandlung und hin zur Prävention dieser schwerwiegenden Erkrankung, zu erreichen."



Die von Ortho gesponserten Präsentationen sind:



Montag, 12. Juni, 15.45 - 16.45 - Skalkotas-Saal



- Acute Kidney Injury and the Role of Cell Cycle Arrest Biomarkers in medical management today (Akukte Nierenschädigungen und die Rolle von Zellzyklus-Arrest-Biomarkern beim heutigen Medizinmanagement)Vorgestellt von: Fernando Chaves, M.D., Ortho Clinical Diagnostics (USA), Rafaelo Rivero, Ortho Clinical Diagnostics (SPANIEN), Luigi Forni, Royal Surrey County NHS Foundation Trust (https://www.researchgate.net/institution/Royal_Su rrey_County_NHS_Foundation_Trust) (VEREINIGTES KÖNIGREICH)



Dienstag, 13. Juni, 15.45 - 16.45 - Skalkotas-Saal



- Change and Change Management: Their Impact in Our Labs - And In Our Lives (Veränderung und Change-Management: der Einfluss auf unsere Labors - und auf unser Leben)Vorgestellt von: G. Bradt (USA)



Die von Ortho gesponserten Poster sind:



- Leistungsfähigkeit des VITROS® NephroCheck®-Tests* im VITROS® 3600 Immundiagnose-System - Entwicklung eines verbesserten chemilumineszent-markierten C-Peptid-Assays* im VITROS® 5600 Integrierten System und im VITROS® 3600 Immundiagnose-System und in den VITROS® ECi/ECiQ Immundiagnose-Systeme - Entwicklung eines hoch sensiblen Prototyp-Assays für Hormone zur Schilddrüsenstimulierung (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) im VITROS® 3600 sowie in den ECi/ECiQ Immundiagnose- und 5600 Integrierten Systemen - Standardisierung und Harmonisierung* des Ortho Clinical Diagnostics Schilddrüsenfunktionstests -VITROS® Immundiagnose-Produkte TSH- und Free T4-Assays - Leistungsfähigkeit des VITROS® Prototyp T. cruzi-Assay



Zu den am Ortho-Stand auf der EUROMEDLAB in Athen ausgestellten Produkten werden auch die Flaggschiffe von Ortho, das integrierte System zur klinischen Chemie und das Immundiagnose-System sowie der Nephrocheck®-Test, gehören.



Über Ortho Clinical Diagnostics



Ortho Clinical Diagnostics gehört zu den weltweit führenden Anbietern in der In-vitro-Diagnostik und bedient klinische Labore und das Fachgebiet der Immunhämatologie. In Krankenhäusern, Kliniknetzwerken, Blutbanken und Laboren in mehr als 120 Ländern werden Fachkräfte aus dem Gesundheitswesen durch die qualitativ hochwertigen Produkte und Dienstleistungen von Ortho in die Lage versetzt, Entscheidungen für eine Behandlung auf einer besseren Grundlage zu treffen. Die Ortho-Produkte zur Blutgruppenbestimmung helfen der Immunhämatologie-Gemeinschaft dabei sicherzustellen, dass jeder Patient immer das Blut erhält, das sicher ist, zur richtigen Blutgruppe gehört und in der richtigen Menge eingesetzt wird. Ortho stellt klinischen Laboren auf der ganzen Welt intelligente Prüftechniken sowie Instrumente zur Automatisierung, zum Informationsmanagement und für die Interpretation zur Verfügung und hilft ihnen dabei, ihre Einrichtung effizienter und effektiver zu betreiben und die Patientenpflege zu verbessern. Ortho hat sich zum Ziel gesetzt, Leben mithilfe der Diagnostik zu verbessern und zu erhalten, und es verfolgt dieses Ziel, indem es eine neue Vorstellung davon vermittelt, was möglich ist. Das ist es, was Ortho seit mehr als 75 Jahren ausmacht und was Ortho auch zukünftig antreibt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.orthoclinicaldiagnostics.com.



NEPHROCHECK ist ein Warenzeichen von Astute Medical, Inc.



