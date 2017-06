Schicksalstage einer Fluglinie: Bei Air Berlin geht es drunter und drüber, auch die morgige Hauptversammlung wird kaum Klarheit bringen. Welche Hoffnung der Airline noch bleibt - und auf wen es dabei ankommt.

Wenn bei der krisengeschüttelten Air Berlin in den vergangenen Jahren etwas langweilig war, dann ihre Hauptversammlungen. Vom dramatischen Alltag war wenig zu spüren, wenn Aufsichtsratschef Hans-Joachim Körber Anfang Juni die Aktionäre ins preiswerte Park Inn Hotel am Londoner Flughafen Heathrow einlud. Meist verloren sich nur 26 Anteilseigner in den Blériot genannten großen Tagungsraum. Die bedankten sich oft bei der Geschäftsführung für die Arbeit.

Beim elften Aktionärstreffen am Mittwoch dürfte es lebendiger werden. Wegen der wachsenden Problemen bei den Finanzzahlen gibt es nicht nur einen, sondern gleich zwei Termine. Neben der ordentlichen Hauptversammlung steht nun notgedrungen eine außerordentliche an. Die soll, so heißt es etwas umständlich in der Tagesordnung, "prüfen, ob und welche Schritte eingeleitet werden sollten, um mit der Tatsache umzugehen, dass das Gesamt-Eigenkapital halb oder weniger als halb so viel wie das einbezahlte Aktienkapital beträgt".

Der Satz ist Kandidat für die krasseste Untertreibung des Jahres. Tatsächlich liegt das Aktienkapital bei rund 20 Millionen Euro - und das Eigenkapital bei fast minus 1,5 Milliarden Euro. Und selbst das ist nur ein Teil der Misere. Die Linie war in den vergangenen Wochen in einem Betriebs-Chaos sondergleichen, die Schulden wachsen rasant. Wie lange die Finanzmittel noch reichen, traut sich niemand zu sagen. Air Berlin muss beim Staat um Unterstützung betteln, weil auf den ewigen Retter Etihad und den neuen besten Freund Lufthansa kein Verlass ist.

Wer glaubte, brenzliger und verworrener könne es bei Air Berlin nicht werden, wurde eines Besseren belehrt. Die Tragödie der deutschen Luftfahrtgeschichte überrascht mit immer neuen Wendungen. Ihre Hauptdarsteller im Überblick.

Air Berlin

Die gefallene Heldin der deutschen Luftfahrtgeschichte. Air Berlin ist eines der klassischen Beispiele, wie Unternehmer im Erfolgsrausch den richtigen Zeitpunkt zum Umkehren verpassen. Kurz nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 als Ferienflieger nach Mallorca gestartet, wuchs sie durch Zukäufe zur Nummer zwei in Deutschland und zum wichtigste Schutz gegen ein Monopol der Lufthansa. "Doch wo die ein Konzept hatten, machten wir am Ende alles und nichts richtig", sagt ein hochrangiger Air-Berlin-Manager. Air Berlin verzettelte und überhob sich. Der Sinkflug setzte bereits vor Jahren ein, konnte jedoch nie gestoppt werden.

Faktisch ist Air Berlin noch immer Deutschlands zweitgrößte Airline. Sie wirkt aber wie eine Regionallinie, die ihre besten Zeiten hinter sich hat. Wegen Mängeln bei der Flugplanung und beim Umbau der Flotte fallen seit Wochen Flüge aus und es gibt immer wieder große Verspätungen. Laut Daten des Fluggastrechteportals EUclaim verzeichnete Air Berlin im Juni bisher täglich im Durchschnitt 24 sogenannter Problemflüge. Das sind annullierte oder stark verspätete Flüge von und nach Deutschland. In den ersten fünf Monaten des Jahres seien es noch rund 18 pro Tag gewesen. Die entnervten Passagiere verlangen mittlerweile Entschädigungen in gigantischer Höhe. Das Image wird schlechter und schlechter.

Wer rettet Air Berlin?

Das Gegenmittel zur Krise entwarf im vergangenen Herbst ein Herrenklub. Die wichtigsten Mitglieder: der neue Konzernchef (und frühere Leiter der Lufthansa-Billigtochter Eurowings) Thomas Winkelmann, der scheidende Air-Berlin-Vorstandsvorsitzende Stefan Pichler sowie die Bosse von Lufthansa, Etihad und Tui. Sie wollten Air Berlin auf eine wahrscheinlich profitable Hälfte rund um die Langstreckenflüge ab Düsseldorf und Berlin schrumpfen. Den Test sollten sich Lufthansa und Tui teilen. Das eine Viertel der Flotte inklusive Besatzung mietete die Lufthansa-Billigtochter Eurowings. Aus dem Rest - inklusive einiger zu besonders schlechten Konditionen von der Tui gemieteten Jets - sollte der Ferienflieger Niki werden, was Air Berlin nochmal 300 Millionen Euro bringen sollte.

So gut das Lufthansa-Leasing läuft, der Tui-Deal platzte am vergangenen Donnerstag und Air Berlin steht vor einem Scherbenhaufen. Nicht nur dass sie eigentlich die erhaltenen 300 Millionen zurückzahlen sollte. Sie muss auch die besonders von der Tui gemieteten Jets weiter beschäftigen, was sie pro Jahr etwa 50 Millionen Euro extra kostet.

Damit steht Air Berlin unter gewaltigem Druck. Denn nun ist es fast unmöglich, dass die Linie bessere Zahlen schreibt. Damit rückt auch der Abbau des gigantischen Schuldenberges in weite Ferne. Zur Erinnerung: Allein 2016 machte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...