Banken in den USA könnten in Zukunft mit mehr Freiheiten rechnen, denn die amerikanische Regierung will Forderungen der Branche entgegenkommen. Insgesamt handele es sich um über 100 Änderungen an geltenden Bankenregeln.

Die US-Regierung will Forderungen aus der heimischen Bankenbranche nach weniger Vorschriften weit entgegenkommen. Das Finanzministerium in Washington stellte Pläne für mehr als 100 Änderungen an geltenden Bankenregeln vor, die in den USA als Reaktion auf die Finanzkrise eingeführt wurden. Finanzminister Steven Mnuchin, früher selbst Investmentbanker, möchte damit das Versprechen von Präsident Donald Trump einlösen, den Bürgern leichter Zugang zu Krediten und anderen Finanzprodukten zu verschaffen. Die US-Regierung setzt bei der Umsetzung der Reformen ganz auf die Finanzaufsichtsbehörden, die Trump nach und nach mit seinen Leuten besetzen will.

Bei dem von Trump angekündigten "großen Wurf" will Mnuchin den Kongress weitgehend umgehen, denn dort bräuchte er die Zustimmung der Demokraten. Nur für 20 Prozent der Vorhaben seien neue Gesetze nötig, sagte der Minister. Unter anderem sollen die Beschränkungen gelockert werden, denen Großbanken im Handel unterliegen. Die bislang jährlichen ...

