Brüssel stellt Derivate-Abwicklung in London nach Brexit in Frage

Die EU eröffnet eine neue Front im Tauziehen mit Großbritannien um die Folgen des Brexit. Die EU-Kommission legte ihre Vorschläge für die Zukunft der lukrativen Abwicklung von Finanzderivaten in der Londoner City vor. Demnach soll die Behörde die Befugnis bekommen, einen Teil des milliardenschweren Geschäfts mit auf Euro laufenden Wertpapieren aus der britischen Hauptstadt abzuziehen.

Dobrindt sucht per Ausschreibung Betreiber für geplante Pkw-Maut

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) treibt die Einführung der Pkw-Maut voran. Sein Ministerium veröffentlichte die Ausschreibungen für Firmen, die die geplante Straßenbenutzungsgebühr einziehen und die Pkw auf Deutschlands Autobahnen kontrollieren sollen. Die Verträge haben eine Laufzeit von zwölf Jahren und können jeweils um bis zu drei Jahre verlängert werden.

Schulz wirft Merkel mangelnden Mut im Wahlkampf vor

SPD-Herausforderer Martin Schulz hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vorgeworfen, sich im Wahlkampf vor der Auseinandersetzung zu drücken. "Man muss im demokratischen Wettbewerb den Mut besitzen, sich diesem Wettbewerb zu stellen", sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt des SPD-Wirtschaftsforums. Allein international über die roten Teppiche zu schreiten, reiche nicht aus, spielte der Kanzlerkandidat auf Merkel an, ohne ihren Namen zu nennen.

EU geht im Flüchtlingsstreit gegen Ungarn, Polen und Tschechien vor

Wegen der Ablehnung der Flüchtlingsaufnahme geht die EU-Kommission rechtlich gegen Ungarn, Polen und Tschechien vor. Die Behörde beschloss Vertragsverletzungsverfahren gegen die drei Länder. Sie können zu Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und empfindlichen Geldbußen führen. EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos warf Budapest, Warschau und Prag vor, sich europäischer Solidarität zu verweigern.

Luxemburg hat EU-weit den größten Wohlstand

Luxemburg ist das wohlhabendste Land der Europäischen Union. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf lag in dem Großherzogtum im Jahr 2016 bei 267 Prozent des EU-Durchschnitts, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat mitteilte. Auf Rang zwei landete Irland mit 177 Prozent des EU-Durchschnitts, Deutschland erreichte mit 123 Prozent des EU-Durchschnitts Platz sieben.

Nach Bruch der Koalition spaltet sich Rechtspartei Wahre Finnen

Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Finnland spaltet sich die rechtspopulistische Partei Wahre Finnen. Die Mehrheit der Fraktion erklärte ihren Austritt aus der Partei und kündigte an, sich an einer neuen Koalitionsregierung zu beteiligen zu wollen. Die ausgetretenen Abgeordneten gründeten eine eigene Partei namens Neue Alternative. Ihr gehören 20 der 37 bisherigen Abgeordneten der Finnen-Partei an.

Spanische Justiz wirft Fußballstar Ronaldo Steuerbetrug vor

Er hält sich selbst für den Besten auf dem Platz und gilt als Reichster seiner Zunft: Jetzt droht Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo auch maximaler Ärger - mit der spanischen Justiz. CR7, wie der portugiesische Star von Real Madrid sich zu Vermarktungszwecken in einer Kombination aus Initialen und Trikot-Nummer nennt, soll laut spanischer Staatsanwaltschaft 14,7 Millionen Euro am spanischen Fiskus vorbei geschleust haben.

Stabile US-Erzeugerpreise deuten auf gedämpfte Inflation

Der Preisdruck für die US-Unternehmen ist im Mai gedämpft geblieben. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, stagnierten die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine solche Entwicklung erwartet. In der Kernrate - ohne die volatilen Preise für Nahrungsmittel und Energie - stiegen die Erzeugerpreise um 0,3 Prozent. Hier hatten Ökonomen einen Anstieg um 0,1 Prozent prognostiziert.

US-Student in Nordkorea aus der Haft entlassen

Ein in Nordkorea festgenommener US-Student ist aus der Haft entlassen worden. Wie US-Außenminister Rex Tillerson am Dienstag mitteilte, wurde der 22-jährige Otto Warmbier aus dem kommunistisch regierten Land ausgeflogen. Nach Angaben seiner Eltern liegt der junge Mann bereits seit vergangenem Jahr im Koma. Nach seiner Freilassung befinden sich nun noch mindestens drei weitere US-Bürger in Nordkorea in Haft.

