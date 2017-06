Lebenslanges Lernen, Sprung in die Selbstständigkeit, Ehrenamt: Wie können mehr Menschen dazu gebracht werden, sich weiterzuentwickeln oder sich für andere zu engagieren? Arbeitsministerin Nahles hat einen Vorschlag.

Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) tritt für ein persönliches Erwerbstätigenkonto mit 20 000 Euro Guthaben für jeden Erwachsenen beim Start ins Arbeitsleben ein. "Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer bekommt ein Startguthaben", sagte Nahles am Dienstag bei einer OECD-Konferenz in Berlin. Einkommensausfälle bei Qualifizierung, Existenzgründung oder ehrenamtlichem Engagement sollten so kompensiert werden können.

Die Erwerbstätigen sollen nach den Vorstellungen von Nahles dann selbst entscheiden können, wofür sie das Geld nutzen. Neue "Möglichkeiten zur Selbstbestimmung" könnten geschaffen ...

