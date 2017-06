Straubing (ots) - Es fehlt also noch immer an den Grundlagen, Merkels viel zitiertes Wort vom Internet als "Neuland" ist erschreckend aktuell. Selbst wenn es vereinzelt sehr vielversprechende Projekte gibt und manche Regionen eine Menge erreicht haben. Im Gesundheitswesen, das beim Gipfel eine zentrale Rolle gespielt hat, ist es zum Beispiel nicht gelungen, eine elektronische Patientenkarte vorzustellen, die diesen Namen verdient. Der Standort D. ist vor allem führend, wenn es darum geht, digitale Luftschlösser zu bauen. Das aber reicht im harten internationalen Wettbewerb nicht aus.



OTS: Straubinger Tagblatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122668 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122668.rss2



Pressekontakt: Straubinger Tagblatt Ressortleiter Politik/Wirtschaft Dr. Gerald Schneider Telefon: 09421-940 4449 schneider.g@straubinger-tagblatt.de