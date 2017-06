Straubing (ots) - Dabei sollten die Verantwortlichen in Warschau, Prag, Bratislava und Budapest allerdings wissen: Wer jetzt keine Solidarität zeigt, wird auch nicht auf Solidarität zählen können. Das zeigt sich spätestens in ein oder zwei Jahren, wenn die Verhandlungen für die nächste siebenjährige Förderperiode in der EU beginnen.



