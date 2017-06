Straubing (ots) - Chaos kann fatale Folgen haben. Die Regierungsbildung und die Verhandlungen mit den nordirischen Unionisten, von denen May sich dulden lassen will, gestalten sich schwieriger als sie angenommen hatte. Die Thronrede der Queen muss wahrscheinlich verschoben werden. Die Brexit-Gespräche sollen trotzdem kommende Woche beginnen. Noch droht May, notfalls ohne Deal die EU verlassen. Die Berichte über die geheimen Treffen macht diese Drohung nicht gerade glaubwürdig. Dennoch: Man sollte in Brüssel nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen. Viele Briten allerdings trauen dem Braten nicht: Immer mehr beantragen inzwischen einen deutschen Pass.



