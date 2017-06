Uber-Chef Travis Kalanick zieht sich für unbestimmte Zeit zurück. Das kündigte der 40-Jährige in einer E-Mail an die Mitarbeiter an. Kalanick war zuletzt wegen einer tiefgreifenden Untersuchung massiv unter Druck geraten.

Uber-Chef Travis Kalanick nimmt nach massiven Turbulenzen bei dem Fahrdienst-Vermittler eine Auszeit. Der 40-Jährige Mitgründer kündigte das in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Dienstag an. Ein Zeitraum wurde dabei laut US-Medienberichten nicht genannt. Zuvor war von einem dreimonatigen Urlaub die Rede gewesen.

Uber und Kalanick gerieten in den vergangenen Wochen immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...