Mannheimer Morgen über den Digital-Gipfel in Ludwigshafen Überschrift: Anziehen und begeistern Es war beim Digital-Gipfel viel und wortreich die Rede davon, die Menschen mitzunehmen auf dem Weg in die Welt der neuen Technologien. Doch dann muss man sie auch abholen und nicht Kongresse veranstalten, auf denen nur Politiker, Wissenschaftler und Unternehmensvertreter sich gegenseitig versichern, dass man schon weit gekommen ist auf dem Weg in die Digitalisierung. Das Bundeswirtschaftsministerium, der Organisator des Digital-Gipfels, könnte sich demnächst einige Ideen bei Veranstaltungen abschauen, die Menschen wirklich anziehen und begeistern. Zum Beispiel die internationale Automobilausstellung in Frankfurt oder die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die größte Veranstaltung für Unterhaltungselektronik. Da reicht es nicht, in Ludwigshafen gerade mal eine Handvoll wenngleich zukunftsweisenden Anwendungen der Digitalisierung einer interessierten Bundeskanzlerin zu zeigen. Das Bundeswirtschaftsministerium wies darauf hin, dass die Bevölkerung keineswegs ausgeschlossen sei und die Veranstaltung live im Internet übertragen werde. Zuschauerrekorde werden damit aber bestimmt nicht erzielt. Aber vielleicht ist die Bevölkerung auch schon viel weiter. Wer im Internet einkauft, seine Bankgeschäfte online erledigt und WhatsApp, Skype, Snapchat, Instagram und Facebook nutzt, braucht vielleicht gar keinen Digital-Gipfel. Der ist schonlängst in der digitalen Welt angekommen.

June 13, 2017 14:07 ET (18:07 GMT)