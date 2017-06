Regensburg (ots) - Der Glaube kann keine Berge versetzen. Aber: Medikamente ersetzen, das kann er. Das bestätigt die seriöse Forschung. Tagtäglich werden Menschen gesund durch Pillen, die gar nicht helfen dürften. Dragees, die nur aus Mehl und etwas Zucker bestehen, lindern Kopfweh, Rheuma, Magenschmerzen oder Asthma. Bei Schlafstörungen helfen blaue Pillen besser als schwarze oder weiße. Große Tabletten wirken stärker als kleine, teuere Präparate mehr als günstige. Humbug? Denkste - erwiesen! Gut ist, was hilft. Ob das Placebo oder Homöopathie, Schulmedizin oder OP heißt. Höchste Zeit also, dass alternative und klassische Medizin zueinander finden. Der Kongress in Leipzig könnte also eine rundum gesunde Sache sein. Seite an Seite können die beiden Lager betrachten, was in welchem Fall heilsam ist - und wo die Grenzen liegen.



