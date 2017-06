NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Dienstag erneut nicht weit von der Marke von 1,12 US-Dollar weg bewegt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1209 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1217 (Montag: 1,1221) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8915 (0,8912) Euro.

Enttäuschend ausgefallene ZEW-Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten hatten den Eurokurs nicht nachhaltig geschwächt. Der Markt wartet jetzt auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank an diesem Mittwoch. Prognostiziert wird eine Leitzinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte. Mit Spannung erwartet werden Hinweise auf das künftige Zinserhöhungstempo./ag/he

