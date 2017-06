S&P Global hebt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 85 Euro

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat Fresenius SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 85 Euro angehoben. Nach der jüngsten Kaufempfehlung für die Dialysetochter FMC sei er nun auch optimistischer für die Papiere der Muttergesellschaft, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Dienstag. Deren Aktie sei den europäischen Branchenkollegen im bisherigen Jahresverlauf deutlich hinter gehinkt und habe nun Nachholpotenzial.

Credit Suisse hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel auf 18,71 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Lufthansa von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,95 auf 18,71 Euro erhöht. Analyst Neil Glynn verwies auf die überraschend starke Nachfrage im globalen Luftverkehr in diesem Jahr. Zudem könnten sich die aktuellen Schwierigkeiten der Branchenkollegen Air Berlin und Alitalia positiv auf die Kurzstreckenpreise der Lufthansa auswirken, schrieb er in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hob seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 deutlich an.

Warburg Research hebt Bertrandt auf 'Buy' und Ziel auf 100 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Bertrandt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 81 auf 100 Euro angehoben. Nach der jüngsten Gewinnwarnung und einem mittelfristig gedämpften Ausblick des Autozuliefers sei die Aktie nun ein Schnäppchen, schrieb Analyst Björn Voss in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte zudem seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für den Ingenieur-Dienstleister der Geschäftsjahre 2017/18 und 2018/19.

DZ Bank senkt Pfeiffer Vacuum auf 'Halten' - Fairer Wert 131 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Pfeiffer Vacuum von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert auf 131 Euro belassen. Der von ihm ermittelte faire Wert für die Aktien des Vakuumpumpen-Spezialisten sei erreicht worden, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer Studie vom Dienstag. Die Geschäftsaussichten blieben positiv und die Übernahmespekulation dürfte anhalten.

Hauck & Aufhäuser senkt Zooplus auf 'Sell' - Ziel 160 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zooplus nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Hold" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel aber von 145 auf 160 Euro angehoben. Das künftige Wachstum des Online-Händlers für Haustierbedarf sei bereits in den Kurs eingepreist, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Dienstag. Trotz der attraktiven Marktstellung sei daher ein Verkaufsvotum angemessen.

Morgan Stanley senkt Ziel für Steinhoff - 'Equal-weight'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Steinhoff nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 5,60 auf 5,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Operativ seien die Kennziffern schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Vikhyat Sharma in einer Studie vom Dienstag. Höhere Zinszahlungen des Möbelkonzerns seien von einer gesunkenen Steuerquote nur teilweise kompensiert worden.

Berenberg hebt Ziel für Leoni auf 65 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Leoni von 60 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer könnte von 2020 an beim Wachstum positiv überraschen, schrieb Analyst Fei Teng in einer Studie vom Dienstag. Teng verwies auf den jüngsten und anhaltenden Auftragseingang im Bereich der Elektromobilität. Zudem könnte sich der Gewinn auf kurze Sicht erholen, begründete der Experte sein höheres Kursziel.

Goldman hebt Ziel für Telefonica Deutschland an - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 4,00 auf 4,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das Zusammengehen des Internet- und Telekomkonzerns United Internet mit dem Mobilfunkkonzern Drillisch dürfte den Wettbewerbsdruck in der Branche kurzfristig lindern, sei aber auf längere Sicht eine Bedrohung für Telefonica Deutschland, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Dienstag. Im Zuge der Branchenkonsolidierung könnte Telefonica Deutschland am Ende als einziger Anbieter ohne ein eigenes Festnetz dastehen. Zur Abgrenzung von den Mobilfunkdiscountern müsse das Unternehmen schon bald mehr investieren.

Goldman hebt Ziel für Drillisch auf 60 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Drillisch von 46 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Zusammengehen des Mobilfunkkonzerns mit dem Internet- und Telekomkonzern United Internet beinhalte mehr Aufwärtspotenzial für die United-Internet-Aktie und dürfte den Wettbewerbsdruck in der Branche kurzfristig lindern, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Dienstag.

Goldman hebt Ziel für Tele Columbus auf 11,20 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Tele Columbus von 10,00 auf 11,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zusammengehen des Mobilfunkkonzerns Drillisch mit dem Internet- und Telekomkonzern United Internet dürfte den Wettbewerbsdruck in der Branche kurzfristig lindern, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Dienstag. Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus, an dem United mit 25 Prozent beteiligt ist, bleibt für ihn strategisch attraktiv und sieht die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme des Unternehmens steigen.

