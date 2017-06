Westinghouse Electric Company gibt die offizielle Einführung der unfallsicheren Brennstofflösung EnCoreTM Fuel bekannt. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Fuel Users' Group Meeting des Unternehmens, das von Kernbrennstoffkunden aus allen Teilen der Welt besucht wurde.

"Westinghouse verfolgt seine Strategie der Nutzung unfallsicherer Brennstoffe zum Vorteil unserer Kunden äußerst intensiv", so Michele DeWitt, Senior Vice President von Nuclear Fuel. "Als führender globaler Anbieter nuklearer Brennstoffe und Komponenten hat Westinghouse ein erstklassiges Netzwerk an Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionspartnern aufgebaut. Wir nutzen die Bandbreite und Tiefe unserer Quellen in Verbindung mit den U.S. Department of Energy Awards sowie die Förderung der Stromversorgung für die Zusammenarbeit mit anerkannten Industriepartnern, um EnCore Fuel im Rahmen eines aggressiven beschleunigten Zeitplans auf dem Markt bereitzustellen. Wir sind auf einem guten Weg, die EnCore Fuel Bleiteststäbe Anfang 2018 produzieren zu können, wobei der Einbau der Versuchsanordnung im Jahr 2022 beginnen soll."

EnCore Fuel wurde entwickelt, um die Sicherheit grundlegend zu verbessern, die Uraneffizienz und den voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzen auf bis zu Hunderte Millionen US-Dollar für die Nuklearbrennstoffkunden von Westinghouse zu erhöhen. Für EnCore Fuel sind 2 Entwicklungsphasen vorgesehen. Die Initialprodukte umfassten beschichtete Ummantelungen und Uransilicid-Pellets. Aufgrund der höheren Dichte und besseren Wärmeleitfähigkeit der Pellets unterscheidet sich EnCore Fuel von anderen unfallsicheren Brennstofflösungen. Die reduzierte Oxidation und Wasserstoffaufnahme der beschichteten Ummantelung während des normalen Betriebs (250°C 350°C) soll die Lebensdauer der Ummantelung verlängern, die Widerstandsfähigkeit optimieren und die Gewinnspannen erhöhen.

Die beschichtete Ummantelung mildert darüber hinaus die Auswirkungen einer längeren Einwirkung hoher Temperaturen von Dämpfen und Luft (1300° C 1400°C) bei einem Kühlmittelverluststörfall (LOCA), Reaktivitätsstörfall (Reactivity-Initiated Accident (RIA) und auslegungsüberschreitenden Bedingungen.

Die zweite Entwicklungsphase von EnCore Fuel ist gekennzeichnet durch eine Siliciumcarbid (SiC) Ummantelung, die aufgrund des extrem hohen Schmelzpunkts (2800°C oder höher) und der minimalen Reaktion mit Wasser zur signifikanten Erhöhung des Sicherheitsniveaus bei auslegungsüberschreitenden Unfallszenarien beiträgt. Die Eigenschaften des Brennstoffs bieten somit beste Voraussetzungen, um eine lediglich minimale Hitze- und Wasserstoffbildung bei auslegungsüberschreitenden Unfallszenarien nach sich ziehen zu können.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170613006518/de/

Contacts:

Westinghouse Electric Company

Sarah Cassella: +1 412-374-4744

Manager, External Communications

E-Mail: cassels@westinghouse.com