WATERLOO, ONTARIO und LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH -- (Marketwired) -- 06/13/17 -- BlackBerry Limited (NASDAQ: BBRY) (TSX: BB) und VoxSmart, ein führendes Unternehmen für mobile Überwachung und Compliance, geben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine Partnerschaft geschlossen haben, um Finanzdienstleistungsunternehmen zu helfen, pünktlich die "Markets in Financial Instruments Directive" ("MiFID II") zu erfüllen. Zusammen mit BlackBerry UEM (Unified Endpoint Management), das Endpunkte verbindet und verwaltet, wird die patentierte Technologie VSmart von VoxSmart Finanzdienstleistungsunternehmen die Möglichkeit bieten, mobile Sprach- und Textnachrichten sowie Sofortnachrichten-Anwendungen von Drittanbietern wie WhatsApp und WeChat zu erfassen, aufzuzeichnen, zu speichern und zu analysieren.

MiFID II, die am 3. Januar 2018 in Kraft treten wird, verlangt von allen Finanzdienstleistungsunternehmen in Europa, mindestens fünf Jahre lang Aufzeichnungen über alle Dienstleistungen, Aktivitäten und Transaktionen zu führen. Aufzeichnungen beinhalten alle elektronischen und Sofortnachrichten-Kommunikationen, Telefongespräche und Textnachrichten bezüglich des Abschluss oder des geplanten Abschlusses einer Transaktion aufzuzeichnen, auch wenn diese nicht stattgefunden hat. Die Richtlinie soll Finanzmärkte in Europa widerstandsfähiger, transparenter und investorenfreundlicher machen.

"Zusammen mit VoxSmart können wir Unternehmen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, Konversationen an Endpunkten wie Smartphones, tragbarer Technologie, Tablets und Laptops mühelos zu erfassen", so Florian Bienvenu, SVP von EMEA Sales, BlackBerry. "Diese gemeinsame Lösung ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie BlackBerry sein Software-Portfolio einsetzt und starke Partnerschaften schließt, um das Enterprise of Things zu sichern."

"VoxSmart ist die einzige globale mobile Compliance-Lösung, die sowohl Sprachnachrichten als auch Sofortnachrichten-Anwendungen von Drittanbietern wie WhatsApp und WeChat erfassen, aufzeichnen, speichern und analysieren kann" sagte Oliver Blower, CEO, VoxSmart. "Unsere Partnerschaft mit BlackBerry hat bereits zu weiteren Konzeptnachweisen von anderen globalen Investmentbanken und Finanzdienstleistungsunternehmen geführt, welche die Richtlinie MiFID II als eine Chance sehen, Ihren Ansatz für mobile Sicherheit und Compliance weiterzuentwickeln."

Das bereits erfolgreich bei mehreren globalen Investmentbanken und Handelshäusern bereitgestellte VSmart bietet einen perfekten Ausgleich zwischen Benutzererlebnis und Compliance, der Absicherung und Befähigung regulierter Nutzer, und hält dabei die strengen globalen Auflagen wie den Dodd-Frank-Act und MiFID II ein. BlackBerry UEM, Teil von BlackBerry Secure, ein umfangreicher Endpoint-to-Endpoint-Ansatz für Sicherheit, ermöglicht es Kunden, Endpunkte wie Smartphones, tragbare Technologie, Laptops und Tablets auf einer zuverlässigen, sicheren und skalierbaren Plattform zu verbinden und zu verwalten.

Weitere Informationen über BlackBerry UEM und VSmart finden Sie hier und hier.

Über BlackBerry

BlackBerry ist ein Unternehmen für mobil-native Sicherheitssoftware und Services, das daran arbeitet, Menschen, Geräte, Prozesse und Systeme für heutige Unternehmen zu sichern. Das in Waterloo, Ontario, Kanada, ansässige Unternehmen wurde 1984 gegründet und ist in Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika tätig. Das Unternehmen ist unter den Börsenkürzeln "BB" an der Toronto Stock Exchange und "BBRY" an der NASDAQ börsennotiert. Weitere Informationen finden Sie auf www.BlackBerry.com.

Über VoxSmart

VoxSmart ist ein führender Anbieter von Telekommunikationssoftware mit Sitz in London und regionalen Niederlassungen in Singapur und New York. Seine unternehmenseigene, patentierte und preisgekrönte Mobiltechnologie, VSmart, wird verwendet, um mobile Anrufe, Sofortnachrichten und Sprachnachrichten zu erfassen, aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu speichern. Das Unternehmen ist seit 2006 ein Pionier auf dem Gebiet mobile Sprachaufzeichnung und stellt jetzt seine Lösung der vierten Generation vor, nachdem es Ende letzten Jahres eine Series-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen hat.

BlackBerry und die damit zusammenhängenden Handelsmarken, Namen und Logos sind Eigentum von BlackBerry Limited und für die Verwendung in den USA und anderen Ländern rund um die Welt registriert. Alle anderen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. BlackBerry übernimmt keinerlei Haftung für Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern.





