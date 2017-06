BOSTON, USA, 13. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- CSPi (NASDAQ:CSPI) gab heute bekannt, dass CRN ® (http://www.crn.com/), eine Marke von The Channel Company (http://www.thechannelco.com/), den Geschäftsbereich Technology Solutions von CSPi in seine Liste Solution Provider 500 für 2017 aufgenommen hat. In der alljährlich erscheinenden Liste Solution Provider 500 führt CRN die größten Technologie-Integratoren, Lösungsanbieter und IT-Beratungsunternehmen in Nordamerika nach Umsatz auf.

Die Liste Solution Provider 500 ist CRNs wichtigste Auszeichnungsliste für Vertriebspartner und gilt seit 1995 als der Branchenstandard für die Anerkennung der erfolgreichsten Lösungsanbieter. In diesem Jahr wird zum ersten Mal seit 2010 die komplette Liste auf CRN.com veröffentlicht, sodass Hersteller, die mit Top-Lösungsanbietern kooperieren möchten, diese leichter finden können.

CRN hat auch die Liste Solution Provider 500: Newcomers für 2017 veröffentlicht, um 58 Unternehmen hervorzuheben, die dieses Jahr zum ersten Mal in der Liste Solution Provider 500 zu finden waren.

"Es ist eine große Ehre, von CRN zum dreizehnten Mal als ein führender Lösungsanbieter anerkannt zu werden. Die Auflistung unseres Unternehmens neben anderen marktführenden MSPs der IT-Branche beweist unsere Fähigkeit, Lösungen, die den ständig wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht werden, nicht nur zu entwickeln, sondern zu implementieren", sagte Victor Dellovo, President und CEO, CSPi. "Wir haben großes Glück, eine überragende technische Mannschaft zu haben, die dauerhafte Partnerschaften mit unseren Kunden aufbaut. Ihr Engagement für eine erstklassige Kundenbetreuung und ihr technischer Scharfsinn sind hervorragend. Unsere Kunden sind außergewöhnlich und wir schätzen ihr Vertrauen in CSPi, optimierte IT-Lösungen zu entwickeln, die ihre einzigartigen Geschäfts- und Anwendungsherausforderungen bewältigen."

"Die Liste Solution Provider 500 von CRN würdigt die IT-Vertriebspartner Nordamerikas, die im vergangenen Jahr die höchsten Umsätze erzielt haben, um Herstellern, die zwecks Partnerschaften nach Top-Lösungsanbietern suchen, eine wertvolle Ressource zur Verfügung zu stellen", sagte Robert Faletra, CEO, The Channel Company. "Die Unternehmen auf der diesjährigen Liste stellen einen unglaublichen Gesamtumsatz von mehr als 318 Milliarden Dollar dar, eine Summe, die ihren Erfolg bescheinigt, den sich schnell ändernden Marktanforderungen immer einen Schritt voraus zu sein. Wir gratulieren jedem dieser leistungsstärksten Lösungsanbieter und freuen uns auf ihre zukünftigen Aktivitäten und Erfolge."

Die vollständige Liste Solution Provider 500 für das Jahr 2017 steht unter www.crn.com/sp500 (http://www.crn.com/sp500) zur Verfügung. In der Juni-Ausgabe von CRN Magazine wird ein Teil dieser Liste veröffentlicht.

The Channel Company verfolgen: Twitter (https://twitter.com/TheChannelCo), LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/the-channel-company) und Facebook (https://www.facebook.com/TheChannelCompany?fref=ts)

Twittern Sie Folgendes: @TheChannelCo nimmt @ThisIsCSPi in die Liste SP500 CRNSP500 von @CRN 2017 auf www.crn.com/sp500 (http://www.crn.com/sp500)

Über CSPi

CSPi (NASDAQ:CSPI) unterhält zwei dynamische Geschäftsbereiche - Hochleistungsprodukte und Technologielösungen - mit einer gemeinsamen Vision für technologische Exzellenz. Der Geschäftsbereich High Performance Products von CSPi bietet höchst leistungsfähige Ethernet-Produkte für verschiedene Anwendungen, z. B. Cyber-Sicherheit, Finanzhandel, Content-Erstellung und -Verteilung, Storage-Netzwerkanwendungen sowie Computer-Signalverarbeitungssysteme. Der Geschäftsbereich Technology Solutions bietet innovative Technologielösungen in den Bereichen Netzwerklösungen, WLAN und Mobilität, Unified Communications und Teamarbeit, Lösungen für Rechenzentren und erweiterte Sicherheit sowie professionelle Managed Services, die übergreifend für alle diese Technologieschwerpunkte angeboten werden. CSPi Technology Solutions arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen für IT-Software und IT-Infrastruktur zusammen, um Lösungen für die besonderen IT-Anforderungen seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cspi.com (http://www.cspi.com/).

Myricom und Vital IT Managed Services sind eingetragene Marken von CSP Inc. bzw. ihren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht auf Basis seiner dominanten Medien, fesselnden Veranstaltungen, der fachlichen Beratungen und Schulungen sowie innovativer Marketing-Services und -Plattformen den Durchbruch bei IT-Vertriebsleistungen. Als Vertriebskanalkatalysator bringt das Unternehmen Technologieanbieter, Lösungsanbieter und Endverbraucher zusammen und eröffnet diesen neue Möglichkeiten. Das Unternehmen nutzt seine fundierten Kenntnisse, die es nach mehr als 30 Jahren beispielloser Erfahrung mit Vertriebskanälen gesammelt hat, um neue innovative Lösungen für die immer wieder neu entstehenden Herausforderungen des Technologiemarkts vorzustellen. www.thechannelco.com (http://www.thechannelco.com/)

Kontakt:

Amy Carey, Vice President, Marketing

CSPi

E-Mail: amy.carey@cspi.com

Melanie Turpin

The Channel Company

(508) 416-1195

mturpin@thechannelco.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CSP Inc. via Globenewswire