Düsseldorf (ots) - Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin geht davon aus, dass bei einer rechnerischen Mehrheit von Rot-Rot-Grün bei der Bundestagswahl "ernsthaft" verhandelt wird. "Bei vielen in der Linkspartei überwiegt die Erleichterung, dass sie angesichts der Wahlniederlagen in den letzten beiden Landtagswahlen nicht regieren müssen", sagte Trittin der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Darauf hofften sie auch im Bund. "Wenn es aber eine rechnerische Mehrheit für Rot-Rot-Grün auf Bundesebene gäbe, dann wird sich die Linke nicht dem Druck entziehen können, darüber ernsthaft zu verhandeln", sagte Trittin. Aber momentan stelle sich die Frage eher nicht. Auf die Frage, ob die Linken regierungsfähig seien, sagte Trittin: "Das kann man erst nach Abschluss von Verhandlungen beurteilen - unter Echtzeitbedingungen."



