Am Freitag, dem 9. Juni 2017, fand die Grundsteinlegung für den Bau des ersten Gewächshauskomplexes in dem Glasgartenbaugebiet von Arques, im nördlichen Frankreich, statt. Das Projekt "Les Serres des Hauts de France" der flämischen Tomatenerzeuger Vandevelde wird nächsten Frühling in Produktion sein. Foto © REO Veiling Die französischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...