Die Preise von Weißkohl in Russland sind rapide gestiegen und nun durchschnittlich sechsmal so hoch wie in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte Fruit-Inform mit. Die Farmen in den südlichen Regionen Russlands sind jetzt bereit, ihren Weißkohl für 35-40 RUB/kg (0,61-0,70 USD/kg) zu verkaufen, ein Anstieg von 60-80% im Wochenvergleich. Bildquelle: Shutterstock.com...

