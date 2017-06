Halle (ots) - Nach der Tankstellenkette HEM bestätigt jetzt auch der Branchenführer Aral, dass es Lieferengpässe bei einzelnen Stationen in Mitteldeutschland gibt. "Die Probleme treten allerdings nur stundenweise auf, es ist kein Notstand", sagte Aral-Sprecher Detlef Brandenburg der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Hintergrund ist die Havarie in der Total-Raffinerie in Leuna. Nach einem Brand ruht dort die Kraftstoffproduktion. Die Tankstellenbetreiber müssen daher die Logistik umstellen. Die Lieferwege zu den Tankstellen werden länger. Auf MZ-Anfrage gaben Total, Shell und Jet an, bisher keine Engpässe zu haben.



