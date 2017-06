MOSBACH (dpa-AFX) - Im Rechtsstreit um einen Apothekenautomaten des Arzneimittel-Versandhändlers DocMorris verkündet das Landgericht in Mosbach am Mittwoch (13.00 Uhr) das Urteil. Der Landesapothekerverband Baden-Württemberg will, dass der Betrieb des Geräts in Hüffenhardt (Neckar-Odenwald-Kreis) untersagt wird. Der Verband sieht in dem Automaten einen Wettbewerbsverstoß. DocMorris argumentiert hingegen, es handle sich um legitimen Versandhandel. DocMorris verkauft in Hüffenhardt nicht-verschreibungspflichtige Arzneimittel. Dazu geben Mitarbeiter in den Niederlanden das Medikament per Knopfdruck frei. Beraten wird per Videochat./wo/DP/zb

AXC0008 2017-06-14/05:49