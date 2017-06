Was verursacht immer wieder Störungen und damit verbundene kostenintensive Ausschüsse und Anlagenstillstände? Viele industrielle Fertigungsbereiche sind gekennzeichnet von großen Chargen mit hohen Taktraten in einer zwei- bis dreischichtigen Fertigung. Gleichzeitig müssen sehr hohe Standards und Normen in der Produktqualität, Hygiene, als auch vollständigen fälschungssicheren Rückverfolgbarkeit mittels Code garantiert werden. Beispielsweise: Verzögerungen in der dynamischen Bewegung und Ventilsteuerung beim sehr schnellen Pick-and-place, sporadisch auftretendes Nachtropfen bei präzisen Abfüllvorgängen und damit verbundene Verschmutzungen, ein gelegentlich auftretendes Prellverhalten von Verpackungen im schnellen Linientransport zu Sortiervorgang und Abpackung oder Auswirkungen von Verschleiß in der extrem schnellen Stanzfertigung und im Spritzguss von Kleinteilen.

Leistungsstarke hochauflösende High-Speed-Kameras erschließen die unmittelbare exakte Einsicht in sporadisch auftretende und extrem schnell ablaufende Vorgänge, die sich moderner Messtechnik und dem menschlichen Auge entziehen. High-Speed-Videokameras für die Industrie und Forschung unterscheiden sich in ihren Leistungsmerkmalen ganz erheblich von den Möglichkeiten der Videokameras aus dem Konsumbereich.

Was steuerungstechnisch im Fertigungsprozess exakt eingestellt ist, muss nicht mit dem Istzustand übereinstimmen. Kleine Abweichungen von Millisekunden in der Steuerung von Maschinen mit sehr hoher Taktrate können weitreichende Auswirkungen in der Anlagenentwicklung und in der Fertigung haben. Immer mehr Unternehmen nutzen die HS-Video-Analysetechnik - sowohl in der Produktentwicklung als auch in der laufenden Produktion - zur schnellen eindeutigen Ursachenerforschung. Das liefert die Basis für die nachhaltige Optimierung von Produkten, Anlagen und Prozessen.

Komplexe Aufgaben zielsicher gelöst

Die High Speed Vision GmbH verfügt seit mehr als zehn Jahren über umfangreiches Know-how und Erfahrungen im effizienten Einsatz von High-Speed-Kameras für die unterschiedlichsten Aufgaben und Anwendungen in vielen Branchen. Sie vertreibt ein umfangreiches Sortiment an leistungsstarken High-Speed-Kameras verschiedener Hersteller.

Das erweiterte Produktangebot umfasst: Kompakte Hochleistungs-LED-Beleuchtung, Ultrakurzzeit LED-Blitzsysteme, High-Speed-Langzeit-Recorder, Netzwerktechnologie für die zeitlich exakte Vernetzung von Beleuchtungsmodulen und für bis zu zwölf Kameras, Batterie-Versorgungssysteme, mobile HS-Videosysteme in minimalen Abmessungen, Software-Pakete für Kamerasteuerung und Bildanalyse, Objektive unterschiedlicher Anforderungen und ein breites Angebot von speziellem Zubehör.

Abgedeckt wird der Anwendungsbereich von der hochauflösenden Kamera von vier Megapixeln und 2.277 Bildern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...