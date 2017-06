Ist Bitcoin eine Währung der Zukunft oder heiße Luft? Wir analysieren dies in einem Spezialwebinar, in dem es ausschließlich um Bitcoin gehen wird. Melden Sie sich gern hier an - die Veranstaltung findet am Montag statt, abends ab 19 Uhr. Wir erläutern alles, was Sie wissen müssen, wie volatil das Instrument ist, wie hoch geflogen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...