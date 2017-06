Cantonsville - Die gängige Annahme, dass herausfordernde Ziele den Antrieb, die Innovation und die Performance von Unternehmen verbessern, scheint einer im INFORMS-Journal "Organization Science" erschienen Studie zufolge unrichtig. Positive Effekte sind demnach eher die Ausnahme als die Regel, oft sind die hochgesteckten Ziele eher schlecht für die Performance. Für viele Betriebe könnte es besser sein, moderate Ziele zu verfolgen.

Längst nicht die Regel

"Wir haben festgestellt, dass herausfordernde Ziele keine Regel für Reichtum für alle Organisationen sind", sagt Studien-Erstautor Michael Shayne Gary von der University of New South Wales Business School. Dies hat sich gezeigt, als er mit internationalen Kollegen Manager als Studienteilnehmer in der gängigen Wirtschaftssimulation "People Express" entweder herausfordernde ...

