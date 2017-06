Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTE - Ein Drittel der Rente trägt der Steuerzahler. Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rente nähert sich 100 Milliarden Euro. Auch ohne neue Reform steigen die Rentenausgaben bis 2030 um 60 Prozent. (FAZ S. 17)

KRANKENKASSEN - Die von den Krankenkassen mit Ärzten geschlossenen Verträge zur besseren Dokumentation von Patientendiagnosen sind fast alle rechtswidrig. Das hat eine Analyse des zuständigen Bundesversicherungsamtes ergeben. Nachdem der Gesetzgeber es den Kassen ausdrücklich untersagt hatte, Ärzte für das Erheben von Diagnosen eigens zu bezahlen, habe das Amt sich einen Überblick über die bestehenden sogenannten Betreuungsstrukturverträge bundesweit tätiger Krankenkassen mit den Kassenärzten verschafft. Auf die Weise habe man "bislang" von 54 solcher Verträge erfahren. (FAZ S. 20)

ÖKOSTROM - Die Ökostromproduktion muss sich in Deutschland in den kommenden zwölf Jahren verdoppeln, wenn die Vorgaben des Pariser Weltklimaabkommens erreicht werden sollen. Gleichzeitig gilt es, den Energieverbrauch drastisch zu senken. Diese nächsten Schritte der deutschen Energiewende hat jetzt die Berliner Denkfabrik "Agora Energiewende" definiert. (Welt S. 9)

DIESEL-FAHRVERBOTE - Angesichts neuer, beunruhigender Daten zur Luftbelastung in München denkt der Oberbürgermeister von Bayerns Landeshauptstadt, Dieter Reiter (SPD), über die Einführung eines flächendeckenden Diesel-Fahrverbotes nach. "So sehr ich mich freuen würde, wenn es ohne solche Verbote ginge, so wenig sehe ich, wie wir künftig weiter ohne Sperrungen auskommen werden", sagte Reiter der Süddeutschen Zeitung. (SZ S. 1)

WAFFENEXPORTE - Nach den Rekordzahlen des Vorjahres sind die deutschen Rüstungsexporte wieder rückläufig. So erteilte die Bundesregierung im Vorjahr für Rüstungsgüter im Wert von 6,85 Milliarden Euro eine Ausfuhrgenehmigung. Damit sank das Volumen der Waffenexporte im Vergleich zu 2015 um eine Milliarde Euro. Auch in den ersten vier Monaten 2017 gingen die Exporte zurück: Gab die Bundesregierung in den ersten vier Monaten 2016 noch für Lieferungen im Wert von 3,3 Milliarden Euro grünes Licht, waren es von Januar bis April dieses Jahres 2,42 Milliarden Euro. Dies geht aus dem Rüstungsexportbericht 2016 und dem Zwischenbericht 2017 hervor, die das Bundeskabinett am Mittwoch beschließen wird und die dem Handelsblatt bereits vorliegen. (Handelsblatt S. 1)

ARBEIT - Deutsche Arbeitnehmer sind weit gestresster als ihre Kollegen in anderen Industrieländern. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der OECD. Hierzulande klagt demnach beinahe die Hälfte der Beschäftigten, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz besonders stark belastet fühlt. Der Anteil betrug 2015 - dem letzten Jahr, aus dem entsprechende Daten vorliegen - knapp 46 Prozent. Damit liegt Deutschland über dem Durchschnitt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), eines Zusammenschlusses 35 vorwiegend wohlhabender Industriestaaten. (Welt S. 1)

FDP - FDP-Chef Christian Lindner blickt eher skeptisch in die Zukunft. "Die deutsche Wirtschaft ist gedopt. Das lässt uns stärker erscheinen, als wir tatsächlich sind", sagt der FDP-Vorsitzende im Interview mit dem Handelsblatt. Die Gründe für diese Selbsttäuschung sind für ihn der künstlich tiefe Außenwert des Euros, die historisch niedrigen Zinsen und die günstigen Rohstoffpreise. Lindner würde dem Land deshalb gerne eine "Agenda 2030" verordnen. Den Arbeitsmarkt flexibler machen, weil das die Beschäftigten wollen. Dazu innovativer und digitaler werden. "Das Land braucht eine bessere Bildung und mehr Investitionen in die Glasfaser-Infrastruktur". (Handelsblatt S. 1)

