New York - Nach ihrem zweitägigen Rückschlag haben sich die US-Technologiewerte am Dienstag wieder gefangen. Der Dow Jones Industrial erreichte derweil sogar einen weiteren Rekordstand bei 21 332,77 Punkten. Die Anleger liessen sich von der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch also nicht von Käufen abhalten.

Letztlich gewann der US-Leitindex 0,44 Prozent auf 21 328,47 Punkte. Der marktbreite S&P-500-Index stieg um 0,45 Prozent auf 2440,35 Punkte. Er verfehlte seinen bisherigen Rekordstand von 2446 Punkten nur knapp.

An der Technologiebörse Nasdaq erholte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,76 Prozent auf 5751,82 Punkte. In den vergangenen beiden Handelstagen war der Index zeitweise um bis zu 4,3 Prozent abgesackt. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...