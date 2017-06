The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US14040HBH75 CAP.ONE FINL 15/UND.FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US14170TAK79 CAREFUSION 14/44 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1063367509 LOGAN PPTY HLDGS 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1077623459 TOYOTA FIN.AUSTR.14/17MTN BD02 BON AUD N

CA XFRA XS1078807390 ALPHA BANK 14/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA AU0000NABHB5 NATL AUSTR.BK 2022 FLR EQ00 EQU EUR N