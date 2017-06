The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA CORD XFRA AT0000A0VAL3 CONWERT IMMO.INV. 12-17 BD00 BON EUR N

CA XFRA CA59162NAC35 METRO 2020 FLR BD00 BON CAD N

CA ARLF XFRA DE000AAR0140 AAREAL BANK MTN.HPF.S.147 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB2686 BAY.LDSBK.IS. 14/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL8859 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.185 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK97RQ4 DEKABANK DGZ IHS.6642 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000EH1A3Z1 COBA MTN S.2238 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4M81 HSH NORDBANK ZS 31 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AF64 UC-HVB IS1702 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0011274026 ACCOR 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A12UFR1 IKB DT.IND.BK.MTN 15/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB09R0 LB.HESS.-THR. IHS 15/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010485185 CIE F.FONCIER 07/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US013817AS04 ARCONIC 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US075887AU38 BECTON,DICKINS. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967KD27 CITIGROUP INC 15/UND. FLR BD01 BON USD N

CA ENWG XFRA US222213AF71 CEB 12/17 BD01 BON USD N

CA 04QB XFRA US4488148U08 HYDRO-QUEBEC 12/17 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1078186001 JYSKE BK 14/17 MTN FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CG2 LB.HESS.THR.CARRARA06A/16 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4PN8 LB.HESS.THR.CARRARA06K/15 BD02 BON EUR N

CA XFRA HK0000114949 EXP.-IMP.BK CH 2017 BD02 BON CNY N

CA XFRA HK0000203510 HONG KONG HUAFA 14/17 BD02 BON CNY N

CA XFRA US022249BA36 ARCONIC 2018 B BD02 BON USD N