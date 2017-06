FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.06.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 15.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.06.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 15.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GEC XETR US3696041033 GENL EL. CO. DL -,06 0.214 EUR

IS3F XETR IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.462 EUR

QDVP XETR IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.063 EUR

STO3 XETR DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 3.310 EUR

EXI1 XETR DE0005933964 ISHARES SLI UCITS ETF DE 1.560 EUR

IQQ1 XETR IE0030974079 IS FTSEUFI.100 U.ETF EOD 0.664 EUR

IS0Y XETR IE00B6X2VY59 ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD 0.364 EUR

XMLP XETR DE000A1XE2Q3 ETFS US EN.INF.MLP GO DZ 0.084 EUR

IQQS XETR IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.485 EUR

IS0Q XETR IE00B6TLBW47 ISHSV-USD EM C.BD DL DIS 2.022 EUR

LDCE XETR IE00BP9F2J32 PFIS ETF-P.LD EO C.B. EOI 0.173 EUR

UNH XETR US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.669 EUR

IQQM XETR IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 1.004 EUR

IUSA XETR IE0031442068 ISHS-S+P 500 DL D 0.084 EUR

IQQE XETR IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.104 EUR

IQQW XETR IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.265 EUR

IUSZ XETR IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.107 EUR

IQQV XETR IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.842 EUR

IS3K XETR IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 2.300 EUR

IS3J XETR IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.422 EUR

IS3L XETR IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 0.555 EUR

SBS XETR DE000STRA555 STRATEC BIOMEDICAL NA ON 0.770 EUR

IS05 XETR IE00BSKRJX20 ISHSIV-EO G.BD 20YT.D.EOD 0.025 EUR

IS04 XETR IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.055 EUR

QDVQ XETR IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.107 EUR

EUNY XETR IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.201 EUR

IQQG XETR IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.482 EUR

S4K XETR DE000A0KPMZ7 SHF COMMUNICAT.TECH. 0.130 EUR

IS3C XETR IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.234 EUR

IQQA XETR IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.782 EUR

IQQP XETR IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.862 EUR

IBCD XETR IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.874 EUR

IBCS XETR IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.381 EUR

IQQN XETR IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.148 EUR

IQQU XETR IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.584 EUR