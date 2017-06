Lieber Investor,

man sagt uns, die Kryptowährungen seien nur in einem begrenzten Maße vorhanden und anders als das staatliche Papiergeld nicht beliebig vermehrbar. Sie könnten in Krisen auch nicht auf Knopfdruck reproduziert werden. Diese Aspekte sprechen in der Tat für die Bitcoins, Ethereums und Ripples dieser Welt. Aber sind sie deswegen auch sofort Währungen?

Momentan ist es angesagt, mit Bitcoins zu bezahlen

Hinter eine Währung steht normalerweise ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...