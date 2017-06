Original-Research: Newstrike Resources - von True Research Einstufung von True Research zu Newstrike Resources Unternehmen: Newstrike Resources ISIN: CA6525081023 Anlass der Studie: Erstempfehlung Empfehlung: kaufen seit: 14.06.2017 Kursziel: 0,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 6 Monaten Letzte Ratingänderung: Analyst: Nicholas Hornung, Bachelor of Law (LL.B.) Cannabis-Produzent mit gewaltigem Wachstumspotenzial! Unternehmen: Newstrike Resources Ltd. WKN: A0MVHH Anlass der Studie: Erstempfehlung Empfehlung: strong buy Kursziel kurz- mittelfristig: 0,50 EUR Kursziel langfristig: > 1,00 EUR True Research ist ständig auf der Suche nach aussichtsreichen und lukrativen Unternehmen aus der Rohstoffbranche und ausgesuchten Unternehmen mit revolutionären Geschäftsideen. Unsere letzte Empfehlung (LINK - Namaste Technology) aus dem Bereich Technology /Marihuana konnte überdurchschnittlich profitieren und war mit 280 % Rendite innerhalb kürzester Zeit einer der absoluten Geheimtipps der Branche. Wir machten bereits im April 2016 vor dem großen allgemeineren 'Marihuana Hype' auf diese Aktie aufmerksam. Wir wollen Ihnen heute ein weiteres Unternehmen aus dem Boom Markt 'Marihuana' vorstellen. Das Unternehmen Newstrike Resources (WKN A0MVHH) ist erst seit wenigen Tagen in Kanada und Deutschland handelbar und verfügt bereits über eine Anbaulizenz (1 von nur 45 Lizenzen) für medizinisches Marihuana. Doch nicht nur, dass das Unternehmen produziert bereits jetzt über 3.000 KG hochwertiges Marihuana und will in den kommenden 12 Monaten rasant wachsen. Wir erwarten in den kommenden Wochen diverse Meilensteine, die unserer Meinung nach die Aktie gewaltig anschieben sollten. Warum wir der festen Überzeugung sind, dass Newstrike Resources (WKN A0MVHH) in die Reihe der namhaften kanadischen Cannabis Unternehmen aufsteigen könnte, wollen wir Ihnen in unserem nachfolgenden, detaillierten Research Bericht aufzeigen. Verpassen Sie es nicht sich rechtzeitig zu positionieren! Die rasanten Chartverläufe (Canopy über 50.000 Prozent Rendite) anderer Marihuana Aktien haben gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig eine erste Position zu erwerben! Newcomer Newstrike mit gigantischen Wachstumspotenzial Mit dem Slogan COMMITED TO GROW (bereit zu wachsen), möchte Newstrike (WKN A0MVHH) ein Zeichen in der schnell wachsenden Branche setzen. Hohe Qualitätsstandards, beste Produktionspraktiken und der Drang schnell zu expandieren, sind nicht nur die hohen Ansprüche, die das Unternehmen an sich selbst stellt, sondern auch der beste Weg den Bedarf an Cannabis großflächig zu decken. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 2013 und konnte in den letzten 3 Jahren alle Genehmigungen und Lizenzen erwerben, die es zum Anbau von medizinischem Marihuana benötigt. Das Unternehmen Newstrike Resources (WKN A0MVHH) ist erst seit wenigen Tagen in Kanada und Deutschland handelbar und noch sehr günstig bewertet. Die Produktionsstätte auf dem firmeneigenen Gelände in Brantford ist derzeit in der Lage auf einer Fläche von 14.000 square feet (sq. ft.) oder 1.300 Quadratmeter über 3.000 KG qualitativ, extrem hochwertiges Cannabis im Jahr zu produzieren. Des Weiteren erwarten wir, dass Newstrike Resources (WKN A0MVHH) in den nächsten Monaten die Produktionsfläche auf 30.000 sq. ft. (2790 m²) erweitern wird. Dies soll jedoch erst der Anfang sein, denn eine gewaltige Vervierfachung der Kapazität ist geplant! Mit einer möglichen Gesamtfläche von 120.000 sq. ft. (11.150 m²) wäre das Unternehmen in der Lage zu einem mittelgroßen Cannabis Produzenten aufzusteigen und über 30.000 KG hochwertiges Cannabis jährlich zu produzieren.Sie sehen, Newstrike Resources ist jederzeit in der Lage sich der steigenden Nachfrage anzupassen und Ihrem Motto, bereit zu wachsen, gerecht zu werden. Wir erwarten in den kommenden Wochen und Monaten gewaltigen News-flow und deutliches, kurzfristiges Aufholpotenzial von mindestens 100 %, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse von über 1 EUR. The Tragically Hip - eine Band hinter der Marke Im Cannabis Sektor wurde es zum Trend, mit berühmten Persönlichkeiten eine Partnerschaft einzugehen. Der daraus entstehende Vorteil für das Unternehmen ist, dass eine riesige Zielgruppe angesprochen werden kann, welche wiederum großen Einfluss auf den Kurs haben kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kooperation zwischen Aurora Cannabis und keinem geringeren als Snoop Dogg. Nachdem der weltbekannte Rapper den Namen Aurora Cannabis und dessen Marke nach außen trug, explodierte die Aktie förmlich und sorgte für ein neues Allzeithoch. Diese Strategie nutzt auch unser Rohdiamant Newstrike Resources und gewann die Band 'The Tragically Hip' für eine Partnerschaft. Die in Deutschland eher weniger bekannte Rockband genießt in Kanada eine riesen Fangemeinschaft und ist wohl eine der besten Bands, die das Land je hervorbrachte. Ihr letztes Konzert verfolgten rund 11 Millionen Kanadier live im Fernsehen. In einem Interview äußerten sich die Musiker wie folgt zu ihrer neuen Partnerschaft mit Newstrike: 'Nach mehreren Diskussionen unsererseits, haben wir uns dafür entschieden, dass das Unternehmen mit all ihren kreativen Köpfen perfekt zu uns passt. Medizinisches Marihuana ist in Kanada legal und viele unserer kanadischen Bürger profitieren schon jetzt davon, indem sie an Gesundheit und Wohlbefinden gewinnen'. Management Der CEO von Newstrike Resources (WKN A0MVHH) Jay Wilgar hat einen hervorragenden Track-Record und bescherte in der Vergangenheit so manch einem Investor eine ordentliche Rendite. Als damaliger Geschäftsführer und Gründer von AIM PowerGen baute er das Unternehmen auf, bis er es schließlich für 30 Mio. CAD erfolgreich verkaufte. Heute zählt AIM PowerGen im Bereich erneuerbarer Energien zu Ontarios größtem Energieentwicklungsunternehmen mit über 2 Mrd. CAD Investitionen. Das Management hält derzeit mehr als 55 % aller ausstehenden Aktien. Diese hohe Insiderbeteiligung ist als ein großer Vertrauensbeweis zu werten, wenn das Management eigenes Geld in die Firma investiert. Des Weiteren unterliegen 50 % aller Aktien für 3 Jahre einer freiwilligen Handelssperre, dies zeigt umso mehr wie überzeugt das Management vom langfristigen Erfolg des Unternehmens ist. Newstrike Resources (WKN A0MVHH) verfügt derzeit über ein Finanzpolster von mehr als 8 Mio. CAD um die weitere Expansion voranzutreiben. Zu dem konnten wir vom Management Team in Erfahrung bringen, dass unter den Großinvestoren die namhafte Investmentgesellschaft Power One aus Kanada ist. Dies ist eine sehr bekannte, erfolgreiche Investmentgesellschaft, die in den vergangenen Jahren zu den Top-Performern in Kanada gehörten und stets gute Renditen erzielen. Was wir in den kommenden Wochen und Monaten erwarten Wir erwarten in den kommenden Wochen einen wahren Ansturm auf die Aktien von Newstrike Resources (WKN A0MVHH), denn das Unternehmen hat Großes vor und wir erwarten einiges an bedeutenden News-flow. Newstrike besitzt gegenwärtig zwar schon die Anbaulizenz, hat sich jedoch ebenfalls für eine Verkaufslizenz beworben. Mit der baldigen Erteilung dieser Verkaufslizenz sollte es ein wahres Kursfeuerwerk geben. Des Weiteren erwarten wir, dass Newstrike Resources (WKN A0MVHH) in den nächsten Monaten die Produktionsfläche auf 30.000 sq. ft. (2790 m²) erweitern wird. Dies soll jedoch erst der Anfang sein, denn eine Vervierfachung der Kapazität ist geplant! Mit einer möglichen Gesamtfläche von 120.000 sq. ft. (11.150 m²) wäre das Unternehmen in der Lage zu einem mittelgroßen Cannabis Produzenten aufzusteigen und über 30.000 KG hochwertiges Cannabis jährlich zu produzieren. Wir erwarten in den kommenden Wochen und Monaten gewaltigen Newsflow und deutliches, kurzfristiges Aufholpotenzial von mindestens 100 %, langfristig erwarten wir deutliche höhere Kurse von 1 EUR. Die Branchengrößen im Vergleich Ein Blick auf die Branchengrößen und deren Börsenbewertungen offenbart großes Aufholpotenzial für unseren Cannabis Top-Pick! Setzen Sie nicht auf die Schwergewichte der boomenden Cannabis-Branche, die den steilen Anstieg schon hinter sich haben. Setzen Sie auf die Cannabis-Aktienstars von Morgen, deren Zug gerade erst anfährt und in Kürze zur vollen Beschleunigung ansetzt. Newstrike Resources 30.000 sq. ft. dieses Jahr 120.000 sq. ft. nach Ausbau Börsenwert 138 Mio. CAD APHRIA Inc. Part II cummulative greenhoiuse growing: 101.000 sq. ft. Part III cummulative greenhouse growing: 301.000 sq. ft. (September 2017) Börsenwert: 722 Mio. CAD Aurora Cannabis: 55.000 sq. ft. growing space Ausbau auf 855.000 sq. ft. Umsatz 5,1 Mio CAD Börsenwert: 740 Mio. CAD Daher erwarten wir in den kommenden Wochen und Monaten gewaltigen Newsflow und deutliches, kurzfristiges Aufholpotenzial von mindestens 100 %, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse von über 1 EUR. Cannabis! Einer der lukrativsten Investmenttrends der kommenden Jahre Das Marihuana bereits in der Medizin erfolgreich eingesetzt wird und der Bedarf stetig wächst, sollte jeder schon einmal gehört haben. Mittlerweile wird der Markt immer größer und viele weitere Geschäftsfelder entstehen, in denen sich die Pflanze als äußerst profitables Produkt erweist. Von Gebäck und Drinks, Körperlotionen und Tinkturen oder einfach als Entspannungs- und Beruhigungsmittel findet die Pflanze mittlerweile Platz in den nordamerikanischen Einkaufsregalen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die zunehmende Legalisierung in Kanada und den USA, die zum einen dem illegalen Geschäft entgegenwirken soll und im Nebeneffekt die Wirtschaft ankurbeln wird. Ein unaufhaltbarer Hype, der die Balance zwischen Angebot und Nachfrage stark beeinflusst. Unser Top Pick Newstrike Resources (WKN A0MVHH) ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort um in diesem boomenden Markt profitieren. Der Cannabis-Boom steht noch ganz am Anfang. Aktienexperten erwarten einen der größten Investmenttrends dieses Jahrhunderts. Der Nordamerikanische Aktienindex für Cannabis-Aktien ist im vergangenen Jahr um rund 200% in die Höhe geschossen. Der Marihuana-Hype entwickelt sich zum boomenden Milliardenmarkt. Experten erwarten eine jährliche Wachstumsrate von 27% für das Milliardengeschäft mit medizinischem Cannabis und Marihuana zum Freizeitkonsum. Der rasant wachsende Cannabis-Markt soll von USD 4,7 Milliarden im Jahr 2015 auf USD 15,2 Milliarden im Jahr 2020 explodieren. Unternehmen und Staat verdienen sich ein goldenes Näschen mit der Boom- Branche. Kein anderer Markt Nordamerikas wächst im Moment schneller als der Cannabis-Markt. Das liegt daran, dass Cannabis sowohl als Medikament als auch Genussmittel in immer mehr US-Bundesstaaten legalisiert wird und sich größter Beliebtheit erfreut. Erst im letzten November erfolgte die Legalisierung im mit Abstand bevölkerungsreichsten Bundesstaat Kalifornien. Wie wir seit ein paar Wochen wissen, wird Kanada nächstes Jahr Cannabis vollständig legalisieren. Das heißt, Marihuana wird für jeden sowohl für medizinische Zwecke als auch Freizeitzwecke legal sein. Daher erwarten wir in den kommenden Jahren einen wahren Cannabis Bullenmarkt! Fazit Setzen Sie nicht auf die Schwergewichte der boomenden Cannabis-Branche, die den steilen Anstieg schon hinter sich haben. Setzen Sie auf die Cannabis- Aktienstars von Morgen, deren Zug gerade erst anfährt und in Kürze zur vollen Beschleunigung ansetzt. Unser Top Pick Newstrike Resources (WKN A0MVHH) ist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort um in diesem boomenden Markt zu profitieren. Newstrike Resources (WKN A0MVHH) hat unsere Meinung nach alles was man benötigt, um bald ganz oben Mitzumischen und das Feld von hinten aufzurollen. Investoren der ersten Stunde konnten teilweise Renditen von bis zu 50.000 % (Canopy) erzielen. Des Weiteren erwarten wir, dass Newstrike Resources (WKN A0MVHH) in den nächsten Monaten die Produktionsfläche auf 30.000 sq. ft. (2790 m²) erweitern wird. Dies soll jedoch erst der Anfang sein, denn eine Vervierfachung der Kapazität ist geplant! Mit einer möglichen Gesamtfläche von 120.000 sq. ft. (11.150 m²) wäre das Unternehmen in der Lage zu einem mittelgroßen Cannabis Produzenten aufzusteigen und über 30.000 KG hochwertiges Cannabis jährlich zu produzieren. Wir rechnen bereits in Kürze mit der Erteilung der Verkaufslizenz, dies sollte dem Aktienkurs ebenfalls gewaltigen Auftrieb verleihen. Die aktuelle Börsenbewertung von gerade mal 138 Mio. CAD (91 Mio. EUR) ist verglichen mit der Konkurrenz noch gering. Daher erwarten wir in den kommenden Wochen und Monaten gewaltigen Newsflow und deutliches, kurzfristiges Aufholpotenzial von mindestens 100 %, langfristig erwarten wir deutlich höhere Kurse von über 1 EUR. Verpassen Sie es nicht, sich rechtzeitig zu positionieren, die rasanten Chartverläufe anderer Marihuana Aktien haben gezeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig eine erste Position zu erwerben! ISIN CA6525081023

