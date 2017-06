Peking - In China deuten die Zeichen weiter auf eine etwas nachlassende Wachstumsdynamik hin. Die Daten zur Industrieproduktion, den Investitionen in Sachanlagen und zum Einzelhandelumsatz im Mai reihen sich in das jüngste Bild ein, wonach das Wachstum im ersten Quartal erst einmal seinen Höhepunkt erreicht haben dürfte.

Bei den am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturdaten fielen vor allem die Investitionen in Sachanlagen niedriger aus als von Experten erwartet. Sie seien in den Monaten Januar bis Mai im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 Prozent gestiegen, teilte die Regierung in Peking mit. Damit hat sich das Wachstum ...

