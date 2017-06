Hier gibt es nichts - fast nichts. Die nächste kleine Stadt heißt Otavi und liegt 20 km entfernt, im Norden davon ist Tsumeb. Und genau hier, in der kalksteinreichen Region Otjozondjupa in Namibia, Afrika, hat Schwenk Zement ein Werk gebaut. Betreiber ist Ohorongo Cement oder einfach nur Ohorongo. Das hundertprozentige Tochterunternehmen stellt zwei Sorten Portlandzement her - darunter eine sehr feine Qualität. "Unsere Baustoffe sind besonders hochwertig", betont Werksleiter Manfred Pirker.

Auf den richtigen Partner gesetzt

Nach der Produktion des Zements vermahlt der Hersteller diesen. Anschließend kommt er hier entweder direkt als loses Material auf Lkw oder in Big-Bags, oder der Betreiber füllt ihn in Säcke ab. "Wir verwenden in diesem Werk 50-kg-Säcke", erläutert Pirker. "Nach dem Abfüllen werden sie auf Paletten gestapelt und mit einer Stretchfolie überzogen." Dafür hatte das Werk bisher zwei Verpackungslinien im Einsatz, ausgestattet mit je einem Hochleistungs-Lagenpalettierer vom Typ Beumer Paletpac und Verpackungsmaschinen der Beumer-Stretch-Hood-Baureihe. "Auf Dauer konnten wir dem wachsenden Bedarf an Zement allerdings nicht mehr gerecht werden", erklärt Pirker. "Wir mussten unseren Durchsatz unbedingt steigern." Mit den beiden vorhandenen Verpackungslinien hatte Ohorongo sehr gute Erfahrungen sammeln können. Deswegen war es für die Verantwortlichen auch klar, dass der alte auch wieder der neue Partner für die Lieferung und Montage der dritten Gesamtlinie sein sollte. "Überzeugt hat uns im Lauf der Jahre ebenfalls der reibungslose Service und die Unterstützung vor Ort", berichtet Pirker.

Eine heiße Angelegenheit

Ende 2014 ging dann in Beckum die Anfrage aus Namibia ein. Beide Unternehmen waren sich zum Umfang und der Terminierung schnell einig und unterzeichneten zügig den Vertrag. Und dieser enthält, anders als bei den ersten beiden Linien, auch eine Abfüllanlage vom Typ Beumer Fillpac. "Anfang 2015 legten wir direkt mit der Projektierung los", erinnert sich Holger Schneider, Senior Sales Engineer bei der Beumer Group. "Berücksichtigen mussten wir unter anderem die klimatischen Bedingungen, die dort herrschen." Die Temperaturen können im Hochsommer in den Wüstenregionen tagsüber bis zu 40 °C und mehr erreichen. ...

